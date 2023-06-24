خلال ندوة حوارية .... الدفاع عن القائد أوجلان واجب أخلاقي وقانوني

وعقدت الندوة تحت شعار "الدفاع عن القائد عبد الله أوجلان واجب أخلاقي وقانوني وهدف لكل الشعوب الحرة والمحبة للسلام"، في قاعة المجلس المدني بمنطقة السبعة كيلو بدير الزور بحضور ممثلي وممثلات المجلس المدني ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء حزب سوريا المستقبل وممثلات مكتب تجمع نساء زنوبيا بدير الزور.

بعد الوقوف دقيقة صمت ترأس المحاضرة الرئيس المشترك لاتحاد المحامين بدير الزور فراس عبد العزيز الذي رحب بالحضور وتحدث عن أهداف ومحاور المحاضرة ودور القانونيين والحقوقيين في التصدي للمؤامرة التي يتعرض لها القائد عبد الله أوجلان من قبل دولة الاحتلال التركي.

وأضاف عبد العزيز: "إن وحدة الشعوب ورفع سوية النضال هما أساس تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان ، والوقوف في وجه الاحتلال التركي".

كما تحدثت الرئيسة المشتركة لمؤسسات المجتمع المدني بدير الزور سجى الهويدي، عن أفكار القائد عبدالله أوجلان، والتي كانت السبب في المؤامرة الدولية والعزلة المشددة المستمرة.

ومن ثم ناقش الحضور محاور الندوة والتي تضمنت أسباب المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد وضد مشروع الأمة الديمقراطية، وما هو دور القانونيين والحقوقيين في صد تلك المؤامرة وإطلاق سراح القائد، وسبل تكاتف جميع المكونات للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

وأكد الحضور على أهمية دور القانونيين والحقوقيين والمحامين في رفع العزلة، وتصعيد النضال لتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

واختتمت الندوة بجملة توصيات، منها:

بناء شبكات حقوقية محلية والتواصل مع المنظمات الحقوقية والعالمية والدولية

تنظيم شكوى عن طريق المحامين إلى منظمة العفو الدولية

تشكيل لجان مستمرة لمتابعة موضوع القائد

التواصل مع المحامين الأحرار في كل مكان بشكل عام وفي أوربا وتركيا على وجه الخصوص

مطالبة المجتمع الدولي بفك العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان

متابعة موضوع القائد عن طريق تكاتف المكونات والشعوب حتى تحقيق الحرية الجسدية له .

(إ س/ك)

ANHA