خلال ندوة.. المرأة ركن أساسي والعمود الفقري للمجتمع

نظم مجلس المرأة السورية في حلب ندوة حوارية بهدف شرح أهمية المرأة في المجتمعات والتأكيد على دورها الريادي في المجتمع، وكيفية تعريفها بتاريخها الغني، وذلك في صالة طلة حلب الواقعة في منطقة الجبانات في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، بحضور العديد من الشخصيات النسائية.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في مجلس المرأة السورية هيفاء حسن، كلمة افتتاحية رحبت فيها بالحضور.

ثمّ قرأت عضوة المكتب التنظيمي لمجلس المرأة السورية صوفيا عيسى، محور الندوة حيث جاء فيه: "تختزن المرأة الكثير من المعاني السامية والراقية فهي الحياة والمجتمع والوجود وبها تكون استمرارية الحياة والتطور، والثورة النيولوتية المقامة في ميزوبوتاميا أكبر شاهد على اكتشافات وقدرات المرأة في تلك الأراضي ولتلك الثورة صلتها الوثيقة بتطلعات المرأة اليوم إلى الحرية والتطور وشغفها العميق به".

وأردفت صوفيا: "المرأة تحتاج إلى العدل والمساواة في المجتمع ليدفع بها إلى الأمام ويساعدها على الحفاظ على دورها الفعال وتمكين المرأة في كافة المجالات دون فصل حلقة عن الأخرى أو الاهتمام بجزء دون الآخر".

تمكين دور المرأة في المجتمع

وتخلل الندوة العديد من المداخلات، منها مداخلة الإدارية في منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، نجلاء حمزة التي قالت: "إنّ هذه الفترة وهذا التوقيت مفصلي لإقامة مثل هذه الندوات، إنّ تمكين المرأة والتعريف بدورها الريادي في تغيير المجتمع هو عنوان عميق جداً ومهم في هذه الفترة التي نحياها".

وأكّدت "تمكين المرأة يحتاج إلى عدة مقومات موجودة داخل المرأة فقط، وبالطبع إن توعية المجتمع ليس بالأمر السهل، لقد وصلنا إلى مراحل كهيئات نسوية ومجالس ومؤسسات في مناطق الإدارة الذاتية وصلت المرأة لمراحل متقدمة وحطمت الكثير من القيود".

بدورها، قالت الإدارية في مكتب العلاقات لمجلس سوريا الديمقراطية زينب قنبر: "بالنسبة لموضوع التمكين من النواحي القانونية يأتي بالدرجة الأولى من تغيير العادات والرواسب التي ورثناها عبر العصور والتي نسينا فيها قدرات المرأة وإمكاناتها".

وأردفت زينب: "إن المرأة هي الركن الأساسي والعمود الفقري في بناء المجتمع، لذلك على المرأة أن تتخذ الجرأة والوعي الكامل في عملها كونها رائدة في عملية التغيير المجتمعي والتحول الديمغرافي".

(ف)

ANHA