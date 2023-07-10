خلال مظاهرتين: سننتفض في وجه كل مَن يحاول المساس بالقائد عبد الله أوجلان

خرج أهالي ناحية جل أغا اليوم، في مظاهرة رفضاً لسياسات العزلة والتعذيب التي تنتهج ضد القائد عبد الله أوجلان والتي كان آخرها تسليمه رسائل تهديد.

شارك في المظاهرة أعضاء وعضوات المؤسسات والمجالس المدنية وحركة الشبيبة الثورية السورية ومجلس عوائل الشهداء وعضوات اتحاد المرأة الشابة ومؤتمر ستار وممثلون عن الأحزاب السياسية.

وانطلقت المظاهرة من ساحة الشهيد معصوم وسط جل آغا، وجابت الأحياء الرئيسة فيها، وأصوات المتظاهرين تصدح بالشعارات التي تعبر عن سخطهم حيال سياسات الدولة التركية الفاشية بحق القائد عبد الله أوجلان "لا حياة بدون القائد"، "الموت للفاشية"، "بالروح بالدم نفديك يا قائد".

وبعدما جابت أحياء الناحية عادت المظاهرة من جديد لوسط الناحية لتتوقف في كراج جل آغا وتتحول إلى تجمع جماهيري، وقف خلالها المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي لناحية جل آغا، سرور شطي، كلمة استنكر فيها التهديدات التي طالت القائد عبد الله أوجلان.

وبيّن أن تشديد العزلة وانتهاج سياسات الحرب الخاصة بحق القائد عبد الله أوجلان تهدف لكسر إرادة الشعوب التي تناضل في شخص القائد من أجل الحرية.

وشدد "سننتفض في وجه كل من يحاول المساس بالقائد عبد الله أوجلان، وسنظل في ساحات النضال حتى تحقيق حريته الجسدية".

بدورها، ألقت الإدارية في لجنة مدارس ناحية جل آغا، نزهة سيف الدين، كلمة باسم مؤتمر ستار، أوضحت خلالها أن "الشعوب التي اتخذت فلسفة القائد عبد الله أوجلان درباً لها للوصول إلى الحرية محال أن تتراجع مهما تصاعدت الهجمات". وشددت "لن تؤثر هذه الهجمات على إرادتنا كنساء وشعوب مقاومة".

وانتقدت نزهة موقف المنظمات الإنسانية والحقوقية ومنظمة مناهضة التعذيب (CPT) وحملتها مسؤولية التهديدات التي وصلت للقائد عبد الله أوجلان، كما دعتهم للقيام بمسؤولياتهم في هذا السياق.

وفي الختام دعت شعب شمال وشرق سوريا لتصعيد النضال لتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وأكدت "حرية القائد هي حريتنا".

وانتهت المظاهرة بترديد "تحيا مقاومة القائد"، "لا حياة بدون القائد".

الرقة

في السياق، خرج أهالي مدينة الرقة وأعضاء وعضوات المجالس المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية وعضوات تجمع نساء زنوبيا واتحاد المرأة الشابة، وشيوخ ووجهاء العشائر، رفعوا خلالها صور القائد عبد الله أوجلان ويافطة كتب عليها "سلامة القائد عبد الله أوجلان مطلب الشعوب الحرة ومن يحاول الإساءة له تعتبره الشعوب اعتداءً".

وانطلقت المظاهرة من أمام مشفى الأطفال في الطرف الجنوبي لمدينة الرقة صوب ساحة الإطفائية وسط تريد "تسقط المؤامرة الدولية"، "لا حياة بدون القائد"، "يعيش القائد عبد الله أوجلان"، ولدى وصولها وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقي بيان باسم أهالي مدينة الرقة قرئ من قبل المحامي خالد الحسن.

وعدّ البيان رسائل التهديد "محاولة اغتيال القائد عبد الله أوجلان بعد كل الانتهاكات التي ارتكبها بحقه النظام التركي الفاشي منذ اختطافه مروراً بالعزلة المفروضة عليه وانتهاءً بالتكتم على حالته الصحية وحرمانه من أبسط حقوقه بزيارة ذويه ووكلائه القانونيين".

وأدان البيان "هذا العمل الشنيع بأشد العبارات، ونعرب عن تضامننا الكامل مع القائد ومع كل من يعارضون الظلم والقمع".

واعتبر البيان "محاولة الاغتيال هذه فعلاً مشيناً يستهدف القيم الإنسانية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان".

وأضاف "هنا يجب أن نقف عنده بقوة وندين هذه الأعمال الإجرامية ونسعى لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها إننا نجدد التأكيد على أن القائد هو رمز للمقاومة والنضال من أجل الحقوق والعدالة وأن تضحياته وفكره تظل مصدر إلهام للكثيرين حول العالم وسنستمر في دعم قضيته العادلة ونعمل بكل جهودنا للتوصل إلى حل سلمي وعادل يضمن حقوق المكونات".

وحث البيان، "المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان على مستوى العالم للتحرك فوراً للكشف عن الجهات المسؤولة عن هذه المحاولات البغيضة وتقديمها للعدالة ويجب أن يكون للعنف والإرهاب ثمناً باهظاً ويفرض علينا أن نتعاون جميعاً لمكافحتهما والعمل على إقامة عالم يسوده السلام والعدل".

كما ألقي بيان آخر باسم نساء مدينة الرقة، قرأته عضوة المجلس العام لبلدة الكرامة، عليا سليمان.

أشار البيان إلى أن حق القائد في إرسال الرسائل محظور "حيث تم إرسال رسائل كثيرة من قبل شعبه لكنها لم تصله، إلا أنهم عندما أرادوا إرسال رسائل تهديد وصلت إلى إمرالي دون اسم أو عنوان حتى".

نوه البيان "نحن لسنا في خضم مرحلة عادية فهي مرحلة مصيرية، وعلينا أن نصعد من وتيرة نضالنا وأن ندافع عن فكر وفلسفة الأمة الديمقراطية وفكر القائد لأنه سبيل الخلاص والوصول إلى بر الأمان".

وناشد البيان في ختامه، "الشعب للانتفاض في وجه الفاشية التركية، وأن يكون صاحب إرادة وقرار مثلما فعل حيال المؤامرة التي أحيكت ضد القائد".

(كروب/س ر)

ANHA