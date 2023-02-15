خلال مظاهرتين في الطبقة والرقة: بنضال الشعوب سنحطم نظام إمرالي

تجمع المئات من ممثلي وممثلات الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة، وأعضاء الأحزاب السياسية، وحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، وشيوخ ووجهاء العشائر في مدينة الطبقة وريفها.

انطلقت المظاهرة من أمام حديقة الشهيد هفرين خلف الواقعة في الحي الثالث من المدينة وجابت الشارع العام في الطبقة.

حمل المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان ويافطات كتب عليها "بنضال الشعوب سنحطم نظام إمرالي"، "صمت CPT شريك العزلة في إمرالي"، "المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان هي مؤامرة على الشعوب المضطهدة".

لدى وصول المتظاهرون إلى ساحة الإطفائية في الحي الثاني، وقفوا دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقيت بعدها كلمة باسم مكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة، ألقتها الإدارية، سميرة حبش التي قالت "مع حلول الذكرى الـ 24 لأكبر مؤامرة في تاريخ الإنسانية بحق القائد عبد الله أوجلان والذي أحدث منعطفاً تاريخياً حين خصص حياته وركز جهوده على الثورة ضد الظلم والهيمنة الاستعمارية والأنظمة الدكتاتورية".

ونوهت، سميرة حبش "15شباط 1999 ترسخ في ذاكرة الشعب الكردي وكل الشعوب التواقة للحرية باليوم الأسود".

وأدانت سميرة خلال كلمتها صمت القوى الدولية وصمت لجنة مناهضة التعذيب CPTحيال القائد، وقالت "صمتهم دليل تشاركها وتآمرها المخزي مع دولة الاحتلال التركي ضد القائد وأفكاره وفلسفته الحرة لحماية الشعوب المضطهدة".

في ختام حديثها، أكدت سميرة على "الاستمرار في تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية والسير على خطا القائد والبقاء في الساحات للمطالبة بحريته الجسدية ولن يكل الشعب ولن يمل حتى تحقيق العدالة للقائد عبد الله أوجلان".

واختتمت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي القائد عبد الله أوجلان ومنها "يعيش القائد عبد الله أوجلان".

الرقة

تجمعت العشرات من نساء المدينة أمام مكتب تجمع نساء زنوبيا للخروج بمظاهرة منددة بالمؤامرة الدولية ومطالبة برفع العزلة عن القائد أوجلان وتحقيق حريته الجسدية.

وتوجهت المتظاهرات صوب دوار النعيم وسط المدينة حاملات يافطات كتب عليها "بإرادة المرأة الحرة سنرفع العزلة ونحقق الحرية"، "بنضال الشعوب نحطم نظام إمرالي"، وسط ترديدهم لشعارات "تسقط المؤامرة الدولية على القائد"، "لا حياة بدون القائد"، "الشعب يريد حرية القائد"، "تسقط مؤامرة 15 شباط".

عند وصول المتظاهرات إلى دوار النعيم وقفن دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأت الإدارية في مكتب تجمع نساء زنوبيا، اعتماد الخلف، بياناً باسم التجمع.

استنكر البيان في مستهله المؤامرة الدولية، وأضاف: "بعد اعتقال القائد عبد الله أوجلان، شهد الشرق الأوسط أحداث متسارعة ساهمت في خلق أزمة حقيقية مستمرة إلى يومنا الراهن".

مبيّناً أن "السبب الأساسي لاعتقاله؛ هو إجهاض عملية السلام التي طالما سعى إليها وقضائهم على أي فكر ديمقراطي في المنطقة والشرق الأوسط".

وأضاف في بيانه: "نعاهد قائد الإنسانية كما دافع عن قضية المرأة والشعوب المضطهدة واعتبرها من أهم القضايا الإنسانية له بأننا سنرفع من وتيرة نضالنا تحت شعار المرأة، الحياة، الحرية، وسندافع عن القائد والمفكر عبد الله أوجلان بكل عزيمة وإصرار ونرفع صوتنا صوت المرأة الحرة حتى يتم تحريره جسدياً ليكون بيننا؛ لأن وجوده سيكون الحل الوحيد لإحلال السلام في العالم (..) كما نعاهد شهيداتنا شهيدات الحرية بإكمال مسيرتهن النضالية لنحقق ما كن يسعن إليه من أجل تحرير القائد".

أكد البيان في ختامه "من هنا نقف، نحن نساء الرقة اللواتي تحررنا بفضل فكر وفلسفة القائد وأصبحن ذو قوة وعزيمة لنقف في وجه الظلم ونرفع صوتنا دون أي خوف لنطالب منظمات حقوق الإنسان والقوى الدولية والأمم المتحدة للتحرك وكسر هذا الصمت من خلال لجم ألة الاحتلال التركي ووقف اعتداءاته على مناطق شمال وشرق سوريا وفك العزلة عن القائد الأممي وإطلاق سراحه".

(أم- س ك/خ)

ANHA