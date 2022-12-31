خلال مظاهرة شبيبة كوباني ينددون بجرائم الاحتلال التركي في المناطق المحتلة

شارك في المظاهرة التي انطلقت من المدخل الجنوبي لمدينة كوباني، اليوم السبت، أهالي المقاطعة، رافعين علم مجلس عوائل الشهداء، وسط ترديد الشعارات المناهضة لجرائم دولة الاحتلال ومرتزقتها في المناطق المحتلة، "تسقط الفاشية التركية"، "سننتقم لشهدائنا".

بعد وصول المتظاهرين إلى مزار الشهيدة دجلة، وقفوا دقيقة صمت؛ استذكاراً لأرواح الشهداء، ألقى بعده الإداري في شبيبة مجلس عوائل الشهداء بإقليم الفرات، حجي غول آغاسي، كلمة، ندد فيها بممارسات دولة الاحتلال التركي، واعتبرها خارجة عن نطاق الإنسانية وترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.

وقال آغاسي "دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها يعتدون على مزاراتنا بطرق وحشية"، وأدان صمت القوى الدولية المؤيد لأفعالها، مبيّناً أنه "إلى الآن لم تتحرك أي منظمة حقوقية لتردعها".

وأشار "تستخدم دولة الاحتلال التركي السلاح الكيماوي ضد مقاتلي الكريلا الذين يدافعون عن وجود الشعوب الأصيلة في المنطقة".

واختتم آغاسي كلمته بالقول "لن يهدأ لنا بال حتى نحرر القائد عبد الله أوجلان جسدياً، وسنقف خلف قوات الكريلا حتى تحقيق النصر على دولة الاحتلال التركي".

لتنتهي المظاهرة على وقع الشعارات الثورية "المقاومة هي الحياة".

(ن ك/ ل م)

ANHA