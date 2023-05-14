خلال مظاهرة منددة بالعزلة: جدد نفسك بروح الآبوجية وانصر معركة الحرية

نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، اليوم، مظاهرة منددة بالعزلة المفروضة من قبل دولة الاحتلال التركي على القائد عبد الله أوجلان، والمطالبة بتحقيق حريته الجسدية، ودعماً لحزب الخضر اليساري المشارك في الانتخابات التي تجرى اليوم (14 أيار) في باكور (شمال كردستان) وتركيا.

شارك المئات من أهالي وأعضاء المؤسسات المدنية في المظاهرة التي نظمت تحت شعار "جدد نفسك بروح الآبوجية، وانصر معركة الحرية".

انطلقت المظاهرة من أمام مجلس عوائل الشهداء في الناحية، رفع خلالها المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي وحركة الشبيبة الثورية السورية، ورددوا الشعارات التي تحيي مقاومة القائد وتنادي بحريته الجسدية.

توقفت المظاهرة في نهاية شارع فلسطين، لتتحوّل هناك إلى تجمّع جماهيري، ألقي خلاله بيان باسم حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية تل تمر، ألقاها الإداري في الحركة، عبود المفتي.

استنكر البيان في مستهله، الصمت الدولي حيال ما يتعرض له القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، من عزلة مشددة تفرضها عليه دولة الاحتلال التركي، وقال: "أردوغان يمارس كافة الانتهاكات بحق القائد عبد الله أوجلان، ويقوم بعزله عن العام أجمع".

وأشار إلى أن دولة الاحتلال التركي تقوم بحرمانه من أبسط الحقوق، وتمنعه من اللقاء بمحاميه وذويه، على الرغم من المطالبات الشعبية في مختلف أنحاء العالم بالكشف عن وضعه الصحي.

ونوه البيان أنه "بعد زيارة مناهضة التعذيب CPT إلى سجن إمرالي لم تدلِ بأي بيان للكشف عن وضعه الصحي".

وطالب المنظمات الحقوقية وحقوق الإنسان بوضع حد للمؤامرة التي لا تزال تطاله والكشف عن وضعه الصحي.

وناشد البيان، كافة حركات الشبيبة بتصعيد النضال لتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، مؤكداً "سنصعّد من وتيرة النضال في نشر فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وتعزيز العمل لفضح المؤامرة الدولية البشعة تجاه القائد".

(بـ ر/م ح)

ANHA