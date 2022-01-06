خلال مظاهرة حاشدة.. اتحاد المرأة الشابة في حلب: نتعهد بالانتقام لشهدائنا

نظم اليوم اتحاد المرأة في حلب مظاهرة منددة بالهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا والتي كان آخرها استهداف منزل في كوباني، أسفر عن استشهاد 6 من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

وشارك فيها المئات من الأهالي، بالإضافة إلى أعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية وقوات الأمن الداخلي وعضوات اتحاد المرأة الشابة.

انطلقت المظاهرة من أمام الجامع الكبير الكائن في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بحلب، حاملين صور القائد عبد الله أوجلان وصور شهداء مجزرة كوباني الأخيرة ويافطة كتب عليها "الانتقام لقاداتنا.. هو درب حريتنا".

جابت المظاهرة شوارع الحي الرئيسة، وسط ترديد الشعارات التي تدين وتستنكر جرائم الدولة التركية المحتلة وتمجد تضحيات الشهداء وتحيي المقاومة، لتتوقف في ساحة سبع شهداء الكائنة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

هناك وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقي بيان إلى الرأي العام، باسم اتحاد المرأة الشابة، قرأته عضوة الاتحاد ناديا يوسف، باللغة الكردية.

وقال البيان في مستهله إن "الدولة التركية الفاشية وباتفاق من حكومة العدالة والتنمية تمارس أعمالاً لا إنسانية ضد الشعب الكردي، لكنه بالمقابل اتخذ من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان أساساً له، وأفشل هذه المخططات والاتفاقات".

مضيفاً "تهاجم الفاشية التركية بالتعاون مع الناتو أجزاء كردستان الأربعة، سعياً منها إلى إبادة الشعب الكردي وثقافته وتاريخه وأرضه والطبيعة أيضاً، وتجابه هذه الهجمات بمقاومة بطولية من قِبل مقاتلي ومقاتلات الكريلا في جبال كردستان، خاصةً في مناطق الدفاع المشروع "مديا"، والتاريخ يشهد على هذه الملاحم الذي يسطرونها".

وحول هجوم تركيا على كوباني واستهدافه أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، قال البيان: "الشبان والشابات منبع القوة للحياة الحرة لذا يتم استهدافهم، حيث مؤخراً شنت الدولة التركية هجوماً على مقاطعة كوباني استهدفت فيه الشبيبة مما أسفر عن استشهاد كل من "فيان، نوجيان ورفاقهم الأربعة الآخرين".

كما ذكّر البيان بقول القائد عن الشبيبة "بالشبيبة بدأنا وبالشبيبة سننتصر".

واختتم البيان بالقول: "مهما قامت الدولة التركية باستهدافنا سنواصل المقاومة ونصعّد من وتيرة نضالنا وتنظيمنا. ونحن في اتحاد المرأة الشابة في مدينة حلب نستنكر هذا الهجوم ونتوعد بالانتقام، لأن الانتقام درب حريتنا".

لينتهي البيان بترديد الشعارات التي تمجد تضحيات الشهداء وتحيي المقاومة.

(ن ش/ س ر)

ANHA