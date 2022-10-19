خلال مظاهرة حاشدة أهالي منبج يؤكدون دعمهم للكريلا ويستنكرون الهجمات الكيماوية التركية

نشرت قيادة مركز الدفاع الشعبي سجل 17مقاتلاً ومقاتلة من قوات الكريلا، أمس الثلاثاء، استشهدوا خلال هجمات دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية على مناطق الدفاع المشروع.

في إطار ردود الفعل المستنكرة للجريمة التركية في شمال وشرق سوريا، خرج اليوم الأربعاء، المئات من أهالي مدينة منبج وريفها على اختلاف مكوناتهم، ووجهائها وشيوخها، في مظاهرة حاشدة استنكاراً لهذه الهجمات التي تشن على مرأى ومسمع العالم أجمع.

انطلقت المظاهرة من دوار عمال النظافة تحت شعار "ضد الخيانة والاحتلال هلموا لحرب الحرية"، نحو مركز حركة الشبيبة الثورية السورية وسط المدينة.

رفع المتظاهرون أعلام حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة وصور القائد عبد الله أوجلان، وحملوا يافطات كتب عليها "ندين ونستنكر العمل الإرهابي لأمير الداعش أردوغان الكيماوي"، "بروح مقاومة الكريلا سنقضي على الفاشية التركية".

لدى وصولهم إلى مركز الحركة، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في منبج وريفها، أحمد الجميلي، كلمة قال فيها: "نستنكر استهداف الفاشية التركية لرفاقنا الكريلا بالأسلحة الكيماوية في جبال كردستان".

وأضاف الجميلي: "هذه هي انتفاضة أهالي مدينة منبج، والشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة، ضد الاستهدافات وهجمات الاحتلال أعداء الإنسانية على مناطق الدفاع المشروع المقاومة والمدافعة عن شرف الإنسانية جمعاء".

وأشار الجميلي أن حرية الشعوب في شمال وشرق سوريا مرتبطة بمقاومة قوات الكريلا الذين سطروا ملاحم البطولة والفداء ضد الدولة التركية الفاشية ومرتزقتها، وقال: "يشنون كل هذه الهجمات بدعم من حلف الناتو وخونة البرزاني، يقومون باستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً ضد رفاقنا الكريلا".

وشدد الجميلي أنه "يجب علينا جميعاً في مدينة منبج وريفها وفي كل مكان، ومن خلال تنظيمنا على أساس حرب الشعب الثورية، ألا نسمح لأي خونة أو مرتزقة من الداخل أو الخارج بإعاقة طريقنا؛ طريق المقاومة والحرية، لأننا مع رفاقنا الكريلا الذين ضحوا من أجلنا، ويجب أن يكون الجميع داعماً للكريلا".

وأكد الجميلي "يجب أن نكون جميعاً صفاً واحد مع قواتنا العسكرية، وأن نكون مستعدين في الأيام المقبلة كوننا نعلم أننا أمام حرب لا بد منها ضد الفاشية التركية الذين يريدون إعادة الاستعمار من جديد وفقاً لنهجهم وتغييرهم الديمغرافي".

في ختام كلمته قال أحمد الجميلي "سنبقى يداً واحدة وجنباً إلى جنب، ولا نسمح لأي محتل أو مرتزق أن يكون بيننا وعلى أرضنا، ونوجه كلمتنا للفاشية التركية وكل المرتزقة والخونة، بأننا ومع كل قطرة دم شهيد تنزل نزداد مقاومة على أساس نهج الأمة الديمقراطية، وفكر القائد عبد الله أوجلان".

(كروب/د)

ANHA