خلال مظاهرة في منبج: الدولة التركية تدعم المرتزقة لاحتلال سوريا

وشارك المئات من الأهالي وأعضاء وإداريون في المؤسسات في المظاهرة التي انطلقت من أمام دوار الميزان غرب المدينة وصولاً إلى الساحة العامة وسط المدينة، رافعين يافطات كتب عليها "بقصفكم واعتداءاتكم لن تكسروا إرادة أبناء منبج", "قطع المياه جريمة بحق الإنسانية"، "لا للقصف التركي على المدنيين العزل"، ومرددين الشعارات التي تحيي روح المقاومة لدى الشعب.

ولدى وصول المظاهرة إلى الساحة العامة، ألقى الرئيس المشترك للجنة التربية والتعليم في منبج وريفها، سهيل والي، كلمة باسم الإدارة، قال فيها: "نشجب وندين الجرائم البشعة التي يقوم بها الاحتلال التركي ومرتزقته من قصف لمناطق شمال وشرق سوريا ونتيجة لهذا القصف سقط ضحايا من المناطق الآمنة على خطوط التماس".

ومن ثم أشارت رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج، عذاب العبود، في كلمة لها إلى أن "الدولة التركية استغلت الأزمة السورية منذ بدايتها من أجل تمرير أجنداتها المتمثلة في إعادة استعمار المنطقة وإعادة أطماع الامبراطورية العثمانية، فقد قامت في البداية بدعم تنظيم داعش الإرهابي والآن تدعم خلاياه، وتدعم فصائل المرتزقة التي جندتهم من أجل احتلال المناطق السورية".

كما قالت الناطقة باسم تجمع نساء زنوبيا في منبج، نسرين العلي، في كلمة لها إن "دولة الاحتلال التركي تقوم بقصف المناطق الحدودية في مدينة منبج تستهدف المدنيين الآمنين في منازلهم، ورأينا قيامها بمجزرة في منطقة عين عيسى التي راح ضحيتها أطفال، وتقوم بارتكاب جرائم بعيدة كل البعد عن القيم الإنسانية والأخلاقية".

وتأتي هذه المظاهرة في سياق ردود الفعل المنددة والغاضبة من الجرائم والجرائم التركية المتكررة بحق سكان ومناطق شمال وشرق سوريا، إذ تقصف تركيا ومرتزقتها مناطق من شمال وشرق سوريا بشكل يومي وترتكب الجرائم بحق المدنيين وتحبس مياه الفرات عن السوريين، وتمارس سياسات أخرى هدفها إخضاع شعب المنطقة، بحسب مراقبين.

(أ ق/ج)

ANHA