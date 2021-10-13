خلال مظاهرة في منبج.. مطالبات بإنهاء الاحتلال التركي ومقاضاة قاتلي هفرين خلف

وجاء ذلك في لقاءات أجرتها وكالتنا مع عدد من المشاركين في مظاهرة خرجت في مدينة منبج، اليوم، للمطالبة بإنهاء الاحتلال التركي والتحرك للقبض على قتلة الشهيدة هفرين خلف وتقديمهم للعدالة.

'على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته ووقف الجرائم بحق النساء'

رئيسة مكتب التنظيم بحزب سوريا المستقبل في منبج، آسيا حسين، قالت: "نحن اليوم هنا لندين الأعمال الإرهابية التي يمارسها مرتزقة الاحتلال التركي في مدينتي كري سبي/ تل أبيض وسري كانيه/ رأس العين، ولنوصل رسالتنا إلى العالم عما يرتكب هناك من جرائم ضد الإنسانية، ولاستنكار جريمة اغتيال الشهيدة هفرين، من خلال خروجنا إلى الساحات".

وناشدت آسيا حسين المجتمع الدولي للتدخل لوقف الجرائم بحق المدنيين في المدن المحتلة من قبل تركيا، "لأن ممارسات مرتزقة تركيا تُعَدّ جرائم حرب بحق الإنسانية وخاصة النساء، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته على أكمل وجه".

'لن نرضى بالوجود التركي في أي شبر من أرضنا'

أما الإداري في حركة الشبيبة الثورية بمدينة منبج، ناصر حسن حميدي، فقال: "إن خروجنا اليوم إلى الساحات هو لاستذكار المناضلة الشهيدة هفرين خلف، والذكرى المؤلمة التي أصبحت غصة في قلوبنا وهي احتلال مدينتي كري سبي/ تل أبيض وسري كانيه/ رأس العين، من قبل دولة الاحتلال التركي. وبخروجنا اليوم نؤكد للمحتل التركي أنه لن ينال من إرادتنا ومن تكاتفنا ووحدتنا".

ووجّه حسن الحميدي رسالة إلى الاحتلال التركي وقال: إن "موقفنا ثابت ولن يتغير وسيبقى في نظرنا محتلاً، ولن نرضى أبداً بالوجود التركي في أي شبر من أرضنا".

ومن جانبه، ناشد الناطق باسم عشيرة البو بطوش، إبراهيم الجابر، المجتمع الدولي بالتحرك للقبض على قاتل الشهيدة هفرين خلف، أيقونة الحرية ورمز السلام، ومحاسبته؛ لأن أمثال هؤلاء مكانهم خلف القضبان ".

كما طالب إبراهيم الجابر دولة الاحتلال التركي بالانسحاب الفوري من المناطق التي احتلتها "لأن الشعب في تلك المناطق أصبح على أبواب الهلاك من الإرهاب الممارس ضدهم، وبالمختصر، الاحتلال أضاع أبناء المنطقة".

(ج)

ANHA