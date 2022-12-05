خلال مظاهرة في منبج.. الشبيبة تؤكد استمرارها في النضال 

بتنظيم من الشبيبة الثورية السورية في مدينة منبج، خرج اليوم العشرات من أعضاء الشبيبة وأهالي مدينة منبج، في مظاهرة منددة بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

وشارك فيها كذلك أعضاء من الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها، وممثلون عن الأحزاب السياسية، ووجهاء وشيوخ العشائر، والمؤسسات الخاصة بالمرأة في المدينة.

وانطلقت المظاهرة من دوار الميزان وسط المدينة، وصولاً إلى الملعب البلدي، حمل فيها المشاركون صور القائد عبدالله أوجلان، وأعلام حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة وحزب العمال الكردستاني.

وانتهت المظاهرة بوقفة احتجاجية، تخللتها كلمة باسم الشبيبة الثورية السورية لمدينة منبج، ألقاها الإداري في حركة الشبيبة ناصر حسن.

وقال فيها: "نحيي مقاومة الكريلا في مناطق الدفاع المشروع الذين قاوموا وما زالوا مقاومين في وجه دولة الاحتلال التركي الفاشية. تركيا لا تزال تمارس ضد رفاقنا في مناطق الدفاع المشروع أبشع جرائم الحرب، وبكافة أنواع الأسلحة".

وأضاف: "وكنتيجة لخسائرها الكبيرة هناك فهي تهاجم مناطق شمال شرق سوريا، فاليوم نرى هذه الانتهاكات والممارسات الإجرامية من قبل الدولة الفاشية التركية ومرتزقتها، ويحاولون زعزعة أمن واستقرار هذه المناطق".

وتطرق حسن إلى مقاومة شعوب شمال وشرق سوريا ومقاتلي قوات الدفاع المشروع، قائلاً: "لا تعلم الدولة التركية الفاشية أن هذه المقاومة الشعبية متحدة بروح وفكر فلسفة القائد عبدالله أوجلان، لذا كل الدول التي مارست المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، نرى بأنها تسعى لضرب هذا المشروع، المشروع الإنساني لكافة الشعوب بكافة مكوناتها وشرائحها".

ولفت إلى إصرار الشبيبة على المقاومة "نحن كشبيبة ثورية لن نكل أو نمل حتى نحرر كافة الأراضي السورية المحتلة، ونحقق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان، لأننا نحن أبناء هذه الأرض وسنبقى ندافع عن أرضنا وشعبنا، ونقول لرفاقنا المناضلين بأننا معكم يداً بيد حتى تحقيق النصر".

وانتهت الوقفة الاحتجاجية، بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة قوات الدفاع الشعبي، ومقاومة شعوب شمال وشرق سوريا، والمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

(ش س/أم)

ANHA