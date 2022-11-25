خلال مظاهرة.. النساء في إقليم عفرين ينددن بالعنف ضد المرأة

نظم مؤتمر ستار لإقليم عفرين اليوم الجمعة، مظاهرة شاركت فيها نساء الإقليم للتنديد بالعنف ضد المرأة، وذلك في مخيم سردم بمقاطعة الشهباء.

وحملت المشاركات يافطات كتب عليها "ضد كافة أشكال عنف الدولة وذهنية الرجل"، "إبادة المرأة هي إبادة المجتمع والإنسانية"، "رفع وتيرة نضال المرأة ضمان لحرية القائد آبو"، "لا للعنف ضد المرأة"، "عاشت وحدات حماية المرأة"، "ناضلي لدحر العنف والاحتلال".

ولدى وصول المظاهرة إلى ساحة حديقة القائد آبو (القائد عبد الله أوجلان) في قرية تل سوسين، وقفت المشاركات دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار، أليف محمد، كلمة باركت فيها صمود ومقاومة النساء في الشهباء وعفرين وكافة نساء العالم".

وأكدت أن "المرأة في كردستان أثبتت شخصيتها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات، أمام الذهنية الذكورية السلطوية وناضلت وكافحت لأجل حريتها".

من جانبها، حيّت عضوة مؤتمر ستار في إقليم عفرين، منال شيخو، صمود ومقاومة ثورة روج آفا وثورة روجهلات كردستان وإيران التي صنعت من جدائل جينا أميني منارة تهتدي بها شعوب العالم إلى الخلاص والحرية".

وتابعت "الاحتلال التركي يهاجم أرضنا بالأسلحة المحرّمة، ويستهدف النساء القياديات لكسر إرادة المرأة وإرادة المجتمع".

وشددت "ماضيات على نهج المقاومة حتى تحرر المرأة والمناطق المحتلة".

ليتم بعدها عرض مسرحية حول تاريخ العنف ضد المرأة، لتختتم المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة المرأة "لا للعنف ضد المرأة"، "عاشت وحدات حماية المرأة"، "ناضلي لدحر العنف والاحتلال".

(ف)

ANHA