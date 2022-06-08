خلال مظاهرة.. أهالي يؤكدون على تصعيد المقاومة في وجه الهجمات التركية

في سياق ردود الفعل المنددة بهجمات جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وباشور (جنوب كردستان)، والمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، خرج اليوم أهالي ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو في مظاهرة.

المظاهرة انطلقت من دوار الشهيد معصوم وسط الناحية، مروراً بالسوق المركزي، وسط ترديد الأهالي للشعارات التي تدين هجمات الاحتلال التركي، وتؤكد دعمهم للقوات العسكرية ضد هجمات الإبادة، إلى جانب رفع أعلام قوات سوريا الديمقراطية ومجلس عوائل الشهداء، وصور القائد أوجلان.

لدى وصول المتظاهرين إلى ساحة الكراج، ألقيت كلمة من قبل عضوة مجلس ناحية جل آغا، نزهة سيف الدين، شجبت فيها هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وصمت المجتمع الدولي حيالها، مؤكدة: "لو لم تأخذ الدولة التركية الضوء الأخضر من الدول الكبرى لما تمكنت من شن الهجمات على شمال وشرق سوريا".

وبيّنت نزهة أن شعوب شمال وشرق سوريا ستتخذ من طريق المقاومة أساساً لها ضد هجمات الاحتلال التركي على المنطقة.

واختتمت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية ضد هجمات الاحتلال التركي.

(كروب/آ)

ANHA