خلال مظاهرة.. أهالي تربه سبيه: سنردع الهجمات التركية عبر تكاتفنا

تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، واستهداف المناطق الآهلة بالمواطنين والمؤسسات والبنى التحتية في المنطقة، خرجت مكونات ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو في مظاهرة اليوم الجمعة، أكدوا خلالها استمرارهم في النضال والمقاومة وعبروا عن تضامنهم مع قوات سوريا الديمقراطية.

المظاهرة بدأت من أمام مركز مؤتمر ستار الواقع شرقي الناحية، لتجوب السوق المركزي، وسط ترديد المشاركين الشعارات التي تحيّي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية، ورفع يافطة كتب عليها "يجب إغلاق سماء شمال وشرق سوريا" بالإضافة إلى صور شهداء مجزرة ديرك الذين استشهدوا خلال قصف دولة الاحتلال التركي في الـ 20 من تشرين الثاني الجاري.

وكانت طائرات الاحتلال التركي الحربية، قد استهدفت سيارة في قرية تقل بقل التابعة لديرك ما أسفر عن استشهاد شخصين وبعد الهجوم توجه بعض الأهالي إلى مكان الاستهداف للإدلاء ببيان، وبعد الانتهاء من البيان وقبل أن يتفرقوا تعرضوا للقصف من قبل طائرة للاحتلال التركي، ما أسفر عن استشهاد 9 مواطنين بينهم مراسل وكالتنا عصام عبد الله وإصابة 3 أشخاص آخرين.

وتوقف المتظاهرون في نهاية السوق المركزي، وهناك ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في تربه سبيه، نور الدين شاكر، كلمة شجب خلالها هجمات دولة الاحتلال التركي وارتكابها للجرائم بحق مواطني شمال وشرق سوريا والصمت الدولي حيالها.

اعتبر شاكر أن هذه الهجمات "مؤامرة جديدة؛ تستهدف شعب المنطقة التي قدمت آلاف الشهداء في سبيل حماية ثورتها من أطماع المحتلين ". وأكد على "تصعيد النضال والتكاتف لصد هجمات دولة الاحتلال التركي وجرائمها".

(آ)

ANHA