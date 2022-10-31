خلال مظاهرة.. أهالي منبج يستنكرون هجمات الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية على الكريلا

نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في منبج وريفها، بمشاركة حركة الشبيبة الثورية في الرقة والطبقة مظاهرة حاشدة، تنديداً بهجمات الاحتلال التركي واستخدمه للأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً ضد مناطق الدفاع المشروع.

وانطلقت المظاهرة من دوار السبع بحرات، صوب الملعب البلدي وسط المدينة، وسط رفع المشاركين أعلام الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة وصور القائد عبدالله أوجلان والشهداء، ويافطات كتب عليها "انتقاماً لأجل الـ17شهيد هلموا إلى حرب الحرية"، "قوات الدفاع الشعبي تمثل إرادتنا"، "بالشبيبة سننظم حرب الشعب الثورية وننظم الثورة الثقافية".

ولدى وصولهم إلى الملعب وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم استذكر الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية في شمال وشرق سوريا، فرهاد حسن شهداء الحرية قائلاً: "ننحي إجلالاً أمام عظمة الشهداء وخاصة الذين استشهدوا في الآونة الأخيرة بهجمات الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية على مناطق الدفاع المشروع".

أشار فرهاد حسن إلى أن "دولة الاحتلال التركي تشدد العزلة على القائد أوجلان في إمرالي لكسر إرادتنا، رغم ذلك مازالت مقاومة القائد مستمرة".

من جانبها، ألقت الناطقة باسم لجنة التدريب في تجمع نساء زنوبيا، فاطمة بكو كلمة قالت فيها إن "النساء اخترن طريق النضال والمقاومة، في وجه كافة الأنظمة الاستبدادية الحاكمة، في سبيل العيش بحرية وكرامة".

وأشارت فاطمة بكو إلى أن "هذه الأنظمة التي تقوي نفسها وتحقق أهدافها وأطماعها الاستعمارية على حساب كافة الشعوب، وذلك عن طريق استهدافها بشكل ممنهج، وممارسة العنف والاضطهاد وارتكاب المجاز والإبادات بحق شعوب شمال وشرق سوريا، من أجل إعادة العثمانية".

ثم ألقت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في منبج وريفها سهام حمو كلمة قالت فيها: "نجتمع اليوم من كافة المناطق المحررة منبج الرقة والطبقة لتتوحد أصواتنا وتعلو، ضد الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي، بحق كافة شعوب شمال وشرق سوريا، وبحق قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع بباشور (جنوب كردستان)".

وتابعت: "دولة الاحتلال التركي لن تتوقف، وستستمر في انتهاكاتها وممارساتها الوحشية واللاإنسانية، مستخدمة كافة الطرق والأساليب، والأسلحة الكيماوية المحرّمة دولياً كي تكسر إرادة الشعوب الحرة".

كما قدم أعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في منبج وريفها، مسرحية صامتة تحاكي هجمات الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية على مناطق الدفاع المشروع.

لتنتهي المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة قوات (الكريلا) في مناطق الدفاع المشروع، والتأكيد على السير على خطا الشهداء.

(كروب/ف)

ANHA