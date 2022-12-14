خلال مظاهرة.. أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية يطالبون بالحرية الجسدية للقائد أوجلان

وشارك في المظاهرة التي نظمها مجلس عوائل الشهداء بالتنسيق مع المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، أهالي حي الشيخ مقصود في حلب وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

وانطلقت المظاهرة من أمام قاعة الاجتماعات في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، فيما حمل المشاركون صور القائد عبد الله أوجلان والأعلام ويافطة كتب عليها "بمقاومة القائد APO، إمرالي أصبحت قبلة الشعوب من أجل الحرية".

وجابت المظاهرة شوارع الحي الرئيسة وسط ترديد شعار "لا حياة بدون القائد". ولدى وصولها إلى أمام مركز حزب سوريا المستقبل الواقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في حلب، وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء روشان محمد، كلمة أكدت فيها أن "دولة الاحتلال التركي تحاول بكافة الوسائل قطع علاقة الشعب الكردي بالقائد وكسر إرادته ظناً منها أنها قادرة على القضاء على آمال الشعوب".

وأضافت روشان: "سنبقى في الساحات والجبهات وسنسير على فكر وفلسفة القائد إلى حين تحقيق حريته الجسدية".

بدوره، ألقى عضو المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، بدران حمو كلمة أشار خلالها إلى أن القائد استطاع بفكره وفلسفته أن يوحد كافة مكونات المنطقة وقال: "القيود التي كبلونا بها والحدود التي رسموها على خريطتنا، فشلت بمقاومة إمرالي".

وتابع: "إمرالي أصبحت بوابة للحرية والسلام والديمقراطية وأخوة الشعوب"، وشدد على ضرورة مشاركة كافة شرائح المجتمع في المطالبة بحرية القائد الجسدية.

(ن ش/ف)

ANHA