خلال مظاهرة.. أهالي الطّبقة يندّدون بالانتهاكات التركيّة بحقّ شعوب المنطقة

وانطلقت المظاهرة بمشاركة المئات من أهالي الطبقة وعدد من أعضاء المؤسّسات المدنية والعسكرية في المدينة، من أمام مجلس المرأة باتجاه مركز الثقافة والفنّ، رفع المشاركون خلالها لافتات كتب عليها "لا للاحتلال التركيّ الفاشي على شعب سوريا والعراق"، مرددين الشعارات التي تدين وتستنكر سياسة الدولة التركية التي تنتهجها ضد شعوب الأمة الديمقراطية في كافة المناطق.

ولدى وصول المتظاهرين إلى أمام مركز الثقافة والفنّ، وقفوا دقيقة صمت، ثم ألقى الرئيس المشترك للمجلس المدني في الطبقة علوش الخضر، كلمة استنكر فيها انتهاكات الدولة التركية بحقّ شعوب المنطقة وقال: "إنّنا جميع مكونات المنطقة عرباً وكرداً وأرمن نرفض سياسات العنف واحتلال الأراضي من قبل المحتل التركيّ، ونندّد بالصّمت الدولي حيال هذه الأفعال اللاإنسانيّة".

وبدورها ألقت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في الطبقة نسرين المحمود كلمة، أكّدت من خلالها تجديد: "العهد لشهداء الحرية والكرامة، ولن نساوم على قطرة من دمائهم، وسنكمل درب نضالهم ضدّ قوى الظّلام وعلى رأسها دولة الاحتلال التركيّة".

ومن جانبه، ألقى نائب رئاسة حزب سوريا المستقبل بالطبقة محمد اللايح كلمة أشار فيها إلى: "استمرار الدولة التركية في عدم احترام الاتفاقات والقوانين الدولية وتدخلها في شؤون مناطقنا وتكرار محاولاتها للسيطرة عليها لإعادة أمجاد السّلطة العثمانية التي كان ماضيها حافلاً بالقتل والتدمير".

ثم انتهت المظاهرة بترديد الهتافات التي تستنكر انتهاكات الاحتلال التركي المتكرّرة على شعوب المنطقة.

(ع ص/إ)

ANHA