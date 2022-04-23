خلال مظاهرة.. أهالي الرقة يستنكرون هجمات الاحتلال التركي وPDK على المنطقة وجنوب كردستان

تجمع المئات من أهالي مدينة الرقة وريفها وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وأعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة أمام حديقة الشهيدة هفرين خلف، في الطرف الجنوبي لمدينة الرقة، حاملين صور القائد أوجلان وأعلام حزب العمال الكردستاني.

انطلقت المظاهرة إلى دوار الساعة، وسط مدينة الرقة، مرددين شعارات "لا لاحتلال التركي"، "لا حياة بدون القائد"، "يسقط الحزب الديمقراطي الكردستاني".

لدى الوصول إلى الدوار، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، أدلت بعده حركة الشبيبة الثورية السورية ببيان، قرأه عضو الحركة، علي القاسم.

وجاء في نص البيان: "ندخل مرحلة جديدة من الحرب العالمية الثالثة، لذلك تقوم كل الأطراف الإقليمية والعالمية بإعادة النظر في حساباتها وعلاقاتها والتوازنات الموجودة على أرض الواقع، نتيجة الصراع الدائر بين القوى".

مضيفاً "أصبحت الشعوب هي الضحية بالدرجة الأولى، فما تقوم به الدول في الشرق الأوسط، وخاصة الدولة التركية الفاشية ونظام دمشق الديكتاتوري والحزب الديمقراطي الكردستاني الخائن والعميل وأعوانهم، هو مؤامرة جديدة على إرادة الشعوب في المنطقة، فالهجمات الأخيرة على شنكال وكوباني والمناطق الأخرى خير دليل على ذلك".

وزاد "لكن الجميع بات يعلم أن انتصار الشعب الإيزيدي في شنكال وانتصار ثورة تضامن الشعوب في شمال شرق سوريا ضد تنظيم داعش الإرهابي والدول الرأسمالية السلطوية جاء نتيجة التمسك بالفكر الحر والديمقراطي فكر وفلسفة قائد الإنسانية أوجلان، وبدعم من مقاتلي الحرية لحزب العمال الكردستاني".

البيان أشار إلى أن "الهجمات المشتركة الأخيرة للدولة التركية الفاشية والحزب الديمقراطي الكردستاني، العدو لشعوب المنطقة والشعب الكردي، على مناطق الدفاع المشروع، زاب، وآفاشين، ومتينا، هي استهداف لإرادة شعوب المنطقة من أجل مصالح حزبية وعائلية".

ونوّه البيان "بلا شك نحن أمام مرحلة حساسة وتاريخية، وما سيظهر من نتائج جراء الحرب العالمية الثالثة ستكوّن مصير الشعوب لمئات السنين، لذلك نرفض هذه الهجمات والمؤامرات على شعبنا وعلى طليعتنا مقاتلي الحرية، رفضاً قاطعاً".

وأوضح البيان "نحن حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في الرقة سنواجه بالقوة والإصرار ونناضل في وجه جميع هذه الهجمات البربرية وبروح الشبيبة، وانتقاماً لأرواح الشهداء سنضرب العدو بقبضة من حديد وسندحره".

واختتم البيان قائلاً "لذلك ندعو الأحزاب كافة وجميع فئات الشعب وأصحاب الضمير الحي، وبالأخص الشابات والشباب، إلى الانتفاضة ضد هذه المؤامرات والتحرك بمسؤولية، من عمر السابعة إلى السبعين، فكل من يستطيع فعل شيء ضد أعداء الإنسانية وسفاحي العصر، فلا يتردد، فاليوم يومه".

واختتمت التظاهرة بشعارات "تعيش مقاومة الكريلا وتسقط مؤامرة البرزاني"، "لا للاحتلال التركي"، "يعيش القائد عبد الله أوجلان، ويسقط الفاشي أردوغان".

(أ ع/خ)

ANHA