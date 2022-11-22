خلال مظاهرة.. أهالي الرقة ينددون بهجمات دولة الاحتلال التركي

وشارك في المظاهرة أهالي الرقة ومجلس عوائل الشهداء وتجمع نساء زنوبيا والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوى الأمن الداخلي والمجالس والكومينات، انطلقت المظاهرة من أمام مبنى الوافدين وصولاً إلى منطقة باب بغداد شرقي المدينة.

وحمل المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان وصور قوات سوريا الديمقراطية إلى جانب يافطات كتب عليها " لنتحد عرباً كرداً سرياناً آشوراً تركمانً ضد الإرهاب التركي", "لا هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا".

ولدى وصول المتظاهرين إلى منطقة باب بغداد وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الناطقة باسم مجلس المرأة لمجلس عوائل الشهداء، زينب الخلف كلمة، أكدت فيها: "أن ما تقوم به دولة الاحتلال التركي من قصف بالطائرات والأسلحة الثقيلة على المواطنين الذين لم يرضخوا لسياستها التهجيرية طيلة السنوات الماضية هو "الإرهاب" بأعلى مستوياته".

وأضافت إن "تصعيد دولة الاحتلال التركي الأخير دليل على التخطيط وعدم جدوى كل سياساتها ضد مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية التي أثبتت جدارتها وثباتها ولم تتزعزع يوماً وأثبتت أنها التجربة الوحيدة التي تمثل تطلعات الشعب السوري".

من جانبها، ألقت الناطقة باسم تجمع نساء زنوبيا في الرقة وريفها، سوسن الخلف كلمة، أكدت فيها "أننا في تجمع نساء زنوبيا ندين ونستنكر بشدة هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا والتي ترتقي إلى جرائم حرب مستغلة موقعها في حلف الناتو وتحت هذا الغطاء يتم التغاضي عن كل جرائمها".

واختتمت بالقول إن "شعب شمال وشرق سوريا، يدعم ويساند قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة الاحتلال التركي، داعية الدول المجاورة والعربية والعالمية إلى عدم الوقوف متفرجة حيال ما يحصل وفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا".

(ف)

ANHA