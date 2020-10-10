خلال مظاهرة.. أهالي الرقة يعاهدون بتحرير المناطق المحتلة

وشارك في التظاهرة العشرات من أهالي الرقة والمهجرين من كري سبي/ تل أبيض الى جانب شيوخ ووجهاء العشائر العربية والكردية، مؤكدين من خلال الشعارات التي رددوها واللافتات التي حملوها على التمسك بمبدأ المقاومة حتى إحراز النصر ودحر المحتل وإعادة الحقوق المغتصبة لأصحابها، كما حمل المتظاهرون صور الشهداء الذين سقطوا في معارك التصدي للاحتلال التركي وأعلام قوات سورية الديمقراطية.

التظاهرة انطلقت من أمام المشفى الوطني في الرقة باتجاه دوار النعيم وسط المدينة وهناك وقف الجميع دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت عدة كلمات تدين استمرار الاحتلال التركي وجرائمه التي يرتكبها بحق شعوب المناطق المحتلة.

الكلمات ألقيت باسم مجالس الشعب بالرقة وريفها من قبل الإدارية فيها خود العيسى، وباسم حزب سورية المستقبل ألقيت كلمة من قبل العضوة فيه زليخة عبدي، كما ألقى عايد الهادي شيخ عشيرة الموسى الظاهر كلمة باسم شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة.

واستذكرت الكلمات الشهداء الذين قاموا في تركيا ومرتزقتها، وعملوا على حماية أراضيهم من الاحتلال

كما سلطت الكلمات الضوء على سياسة تركيا ومرتزقتها وجرائمهم في المناطق المحتلة والتغيير الديمغرافي المطبق فيها وتغيير التركيبة السكانية وتهجير السكان الأصليين، ضاربة بعرض الحائط جميع الأعراف والتقاليد الدولية والمعايير الإنسانية، منددة بالصمت الدولي الذي سمح لتركيا ومرتزقتها بالتمادي وزيادة وتيرة إجرامهم.

كما عاهدت الكلمات بالسير على خطا ونهج الشهداء والحفاظ على مكتسباتهم والمقاومة حتى تحقيق النصر.

(أ ع/ م)

ANHA