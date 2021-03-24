خلال مسيرة...شبيبة جل آغا تدين مرتكبي الجرائم بحقّ المرأة وتطالب بمحاسبتهم

تجمّع العشرات من شبان وشابات ناحية جل آغا في قرية ديرنا آغي، رافعين صور الفتاة التي تم قتلها على يد والد زوجها وأعلام مؤتمر ستار ولافتة كتب عليها "قتل المرأة والأطفال، قتل الحياة".

المسيرة بدأت من وسط القرية، وجابت الشوارع العامّة، وسط ترديد شعارات تشجب الاعتداء على المرأة، وتطالب بمحاسبة المعتدين.

توقّفت المسيرة أمام مبنى البلدية، حيث ألقت الإدارية في مؤتمر ستار في ناحية جل آغا نرمين أحمد كلمة استنكرت في بدايتها الجريمة التي ارتكبها مواطن من ريف جل آغا بحقّ زوجة نجله، وأشارت إلى أنّ المرأة لم تخلق للاعتداء عليها، بل خلقت لتقود المجتمع.

نرمين نوّهت إلى: "أنّ المرأة حقّقت مكتسبات كبيرة، وأصبحت ريادية تشارك الرجل في المجالات العسكرية والسياسية والاجتماعية، وحققت الأمن في المنطقة".

وبدورها ألقت الشابة فيان شمو كلمة باسم اتّحاد المرأة الشابة، أشارت من خلالها إلى أنّ الدول السلطوية لا تزال تحاول كسر إرادة المرأة وإحداث خلل في المجتمع من خلال بعض الفئات وارتكاب جرائم بحقّ المرأة.

فيان أكّدت في ختام حديثها أنّهنّ كشابات ناحية جل آغا: "لن نقف صامتين حيال هذه الانتهاكات بحقّ المرأة إلى أن تتمّ محاسبة مرتكبيها ووضع حدّ لمثل هذه الانتهاكات".

ثمّ انتهت المسيرة بترديد الشّعارات التي تندد بالانتهاكات المرتكبة بحقّ المرأة، وتطالب بحريتها.

(إ)

ANHA