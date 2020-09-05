خلال مسيرة: مقاومة حفتانين ستنتصر وستسقط الخيانة

نظمت بلدية الشعب في حي الشيخ مقصود اليوم مسيرة تضامناً مع مقاومة حفتانين واستنكاراً للهجمات الوحشية التي يشنها الاحتلال على منطقة حفتانين، شارك فيها الآلاف من الأهالي.

وانطلقت المسيرة من أمام مركز بلدية الشعب في القسم الغربي من الحي، بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة حفتانين. وتجول الأهالي في شوارع الحي، من ثم توجهوا نحو الشارع الرئيسي المؤدي إلى القسم الشرقي.

وحمل الأهالي لافتات كتب عليها "سنرفع وتيرة المقاومة والنضال ضد الهجمات الوحشية والإبادة"، "مقاومة حفتانين ستنتصر وستسقط الخيانة والفاشية التركية".

ولدى وصول المسيرة إلى دوار القائد أوجلان، وقف الأهالي دقيقة صمت، من ثم ألقيت كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية فاطمة حيدر.

فاطمة حيدر استنكرت الهجمات الوحشية لجيش الاحتلال التركي على منطقة حفتانين، وقالت إن هذه الهجمات تهدف للنيل من مكتسبات الشعب الكردي وشعوب المنطقة.

وأشارت إلى أن الدولة التركية تهاجم جميع أجزاء كردستان لكن قوات الدفاع الشعبي في كردستان وخاصة في منطقة حفتانين تبدي مقاومة تاريخية لإفشال المخططات التركية.

ونوهت إلى أن هدف تركيا زرع الفتنة بين شعوب المنطقة عن طريق أتباعها الخونة، وكسر إرادة الشعوب والشعب الكردي خاصةً.

وانتهت المسيرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة حفتانين وتندد بالاحتلال التركي.