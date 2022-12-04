خلال مسيرة.. مجلس عوائل الشهداء في الرقة يؤكد دعمه لقوات سوريا الديمقراطية

وشارك في المسيرة مجلس عوائل الشهداء وشيوخ ووجهاء العشائر وتجمع نساء زنوبيا والمئات من أهالي الرقة والمجالس والكومينات، رفع فيها المشاركون أعلام قوات سوريا الديمقراطية ومجلس عوائل الشهداء ويافطات كتب عليها "هذه الأرض أرضنا، مناطقنا آمنة بتضحيات أبنائنا".

وانطلقت المسيرة من أمام المجلس العام وسط مدينة الرقة ولدى وصولها إلى ساحة الإطفاء وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فاروق الماشي، كلمة، قال فيها "منذ عام 2014 والعدو يتربص بنا ويخطط لتدمير هذه البلاد".

وأضاف الماشي "نحن أبناء شمال وشرق سوريا وكل المكونات سنقف بالمرصاد لكل من يتربص ببلادنا، وسنساند قواتنا قوات سوريا الديمقراطية".

بدورها، ألقت عضوة مجلس عوائل شهداء في الرقة، ناديا الأحمد كلمة أكدت فيها أن "ما تقوم به دولة الاحتلال التركي من قصف بالمسيّرات والطائرات الحربية للمناطق الآهلة، دليل على تخبطها وفقدانها للبوصلة وعدم جدوى كل سياساتها التي تنتهجها ضد مشروع الإدارة الذاتية الذي أثبت جدارته في تمثيل الشعب السوري دون المساس بالهوية والخصوصية لدى المكونات".

ودعت ناديا الأحمد كل مكونات المنطقة للحذر من سياسة دولة الاحتلال التركي الإنكارية، معاهدة الشهداء على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل تضحياتهم.

(م خ/ف)

ANHA