خلال مسيرة حلب... زوجات الشهداء يستنكرن هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة

نظمت زوجات الشهداء في حي الشيخ مقصود اليوم مسيرة تنديداً بهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا. وشارك في المسيرة المئات من زوجات وعوائل الشهداء وأهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

وتجمع الأهالي أمام قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من الحي، رافعين أعلام مجلس عوائل الشهداء وصور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان.

كما رفعوا لافتات كتب عليها "لا للاحتلال والإبادة...معاً نحمي أرضنا من الفاشي التركي، عهداً سنحرر عفرين ولن يدوم الاحتلال التركي ومرتزقته لعفرين".

وانطلقت المسيرة بترديد الشعارات المناهضة للاحتلال، وشعارات تحيي مقاومة الشعوب. وتوجه المشاركون صوب مجلس حي الشهيد كلهات في القسم الشرقي من الحي.

وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقت الناطقة باسم مجلس زوجات الشهداء فاطمة إيبو كلمة قالت فيها إن تهديدات الاحتلال التركي بشن هجمات على مناطق شمال وشرق سوريا ليست بالجديدة "منذ تحرير مناطقنا ونحن نتعرض للهجمات من قبل الاحتلال من أجل تنفيذ مخططاته الاستعمارية في المنطقة".

وأضافت فاطمة "نحن شعب شمال وشرق سوريا لن نقف مكتوفي الأيدي حيال هذه الهجمات. بوحدتنا وتكاتفنا مع قواتنا قوات سوريا الديمقراطية سندحر الاحتلال".

وناشدت فاطمة إيبو كافة أبناء الشعوب والقوى الديمقراطية والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية القيام بدورهم وواجبهم الأخلاقي تجاه شعوب المنطقة، ومحاسبة الدولة التركية على جرائمها.

عضوة مجلس عوائل الشهداء سلوى رشيد استنكرت بدورها سياسة الدولة الفاشية التركية وهجماتها وانتهاكاتها بحق شعوب المنطقة.

وقالت إن "تهديدات الدولة التركية هدفها زرع الخوف والفوضى بين أبناء المنطقة، تلك التهديدات لن تؤثر على مقاومتنا وإرادتنا، مقاومتنا أقوى من تهديداتهم وهجماتهم".

وأضافت سلوى "الاحتلال التركي يشكل خطراً على وحدة الأراضي السورية. بحجة المنطقة الآمنة وعودة اللاجئين يريد احتلال الأراضي السورية، لكن نحن كشعب لن نتخلى عن أرضنا وسندافع عنها، وسنقف إلى جانب قواتنا في التصدي لهجمات الاحتلال ومرتزقته على المنطقة".

وانتهت المسيرة بترديد شعارات "لا للاحتلال التركي، الموت للخونة".

(ك)

ANHA