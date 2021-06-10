خلال مسيرة الكرامة... مطالبات لقوات البيشمركة بالانسحاب من نقاط قوات الدفاع الشعبي

خرج اليوم، مئات الآلاف من أبناء مدن ونواحي وبلدات مقاطعتي الحسكة وقامشلو في "مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة"، ضمن مدينة قامشلو، لدعم مقاومة قوات حركة حرية كردستان في وجه سياسات الاحتلال التركي وداعميها، ولدعوة حزب الديمقراطي الكردستاني لسحب قواته من مناطق جنوب كردستان.

وخلال المسيرة أبدى المشاركون عن موقفهم حيال الهجمات التركية، وشدّدوا على ضرورة تسخير كافّة الطاقات لدعم مقاومة قوات الدفاع الشعبي.

شرفان باديني أحد الشبّان المشاركين في مسيرة الكرامة، شجب الهجمات التركية على مناطق باشور كردستان، وطالب كافة أبناء الشعب الكردي الشرفاء: "بالانضمام إلى المقاومة والوقوف في وجه الهجمات التركية الاحتلالية"، وطالب قوات البيشمركة: "بعدم الانجرار خلف خطّ الخيانة، والوقوف بجانب قوات الدفاع الشعبي لصدّ الهجمات التركية".

وأكّد شرفان باديني: "أنّ القوات التابعة لحزب الديمقراطي الكردستاني هي التي تفتح الطريق أمام دولة الاحتلال التركية لشن الهجمات".

صادق ممدوح رجل في العقد السادس ووالد شهيد، خاطب قوّات البيشمركة بالقول: "نطالب إخواننا البيشمركة بالخروج من مناطق قوات الدفاع الشعبي"، وأكّد : "أنّ قوات الدفاع الشعبي تدافع عن الشّعب الكردي وكرامته، وقدّمت تضحيات عظيمة من أجل الشعب الكردي عبر نضالها الطويل".

وبدوره وجه الفنان إبراهيم فقه رسالة لكافة أبناء الشعب الكردي، بالقول: "نطالب وندعو كافة أبناء الشعب الكردي في أي بقعة كانت بتصعيد النّضال ضد جيش الاحتلال التركي".

مخاطباً كافة الفنانين الكرد بضرورة وضع فنّهم في خدمة المقاومة التي يبديها مقاتلو قوات الدفاع الشعبي. وبيّن: "نحن نتعرّض الآن لحرب إبادة، وعلينا تسخير كافة طاقاتنا في وجه الحرب الموجهة ضدنا الآن".

زلال بدور والدة الشهيد جمشيد وزوجة الشهيد إبراهيم، طالبت حكومة إقليم كردستان، والحزب الديمقراطي الكردستاني بسحب قوات البيشمركة من مناطق الدفاع المشروع، وقالت: "نرفض وجود قوات البيشمركة في مناطق الكريلا".

(أ ب)

ANHA