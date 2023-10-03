خلال مسيرة أهالي ريف دير الزور يؤكدون إصرارهم على الإدارة الذاتية

نظم مجلس المنطقة الغربية في ريف دير الزور الغربي اليوم، مسيرة شارك فيها العشرات من الأهالي، ووجهاء العشائر، وممثلون عن المجالس المحلية وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية ومجالس عوائل الشهداء ولجان المرأة في ريف دير الزور الغربي.

انطلقت المسيرة من أمام مجلس المنطقة الغربية في بلدة الكسرة وصولاً إلى دوار الدلة في البلدة. حيث تحولت إلى تجمع جماهيري.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، قرأ أحد وجهاء عشيرة العبيدات، ذياب الجيلات، بياناً باسم أهالي المنطقة الغربية في ريف دير الزور.

وجاء في البيان "نحن أهالي ووجهاء ريف دير الزور الغربي، جئنا اليوم لنعلن للعالم كله، رفضنا واستنكارنا لكل ما يحاك ضد مناطق الإدارة الذاتية من مؤامرات ومخططات خبيثة، تحت عناوين ومسميات مختلفة، وبدعم من النظام والمليشيات الإيرانية التي سعت ومازالت تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار وإشعال نار الفتنة والتفرقة وهدم التوافق والانسجام بين مكونات المجتمع".

وأضاف البيان "إن ما شهدته المنطقة من أحداث في الفترة الماضية، خير دليل على ذلك، وعليه فإننا نشيد ونثني على الموقف الواعي والمدرك لأبناء المنطقة الغربية، والإحساس العالي بروح المسؤولية، والذي حال دون انجرار أبنائنا وأهلنا للفتنة المراد إشعالها والمحافظة على المكتسبات والأملاك العامة".

وأكد الأهالي في ختام بيانهم، إصرارهم في الإدارة الذاتية ودعمهم لقواتهم العسكرية قسد "وتمسكنا بمشروع الأمه الديمقراطية وأخوة الشعوب، والعمل المشترك لبناء وطن يتسع للجميع، وطن يحمي الجميع ويصون عزه وكرامة أهله، تسوده المحبة والإخاء".

(ك ج/ك)

ANHA