خلال مسيرات: الأنظمة الراديكالية تجد نضال المرأة خطرًا عليها

وأقيمت بمناسبة الثامن من آذار سلسلة من الفعاليات في مختلف مدن شمال وشرق سوريا.

كوباني

نظم مؤتمر ستار، اليوم، في مدينة كوباني مسيرة انطلقت من ساحة هردم، صوب ساحة المرأة الحرة وسط المدينة، حيث تحولت هناك إلى وقفة احتجاجية مناهضة للسياسات المتبعة ضد المرأة والجرائم التي ترتكب بحقها تحت حجج وذرائع اجتماعية بالية.

وخلال الوقفة ألقت سارة خليل كلمة باسم المنظمات النسائية في المدينة، قالت فيها: "تصعيد النضال النسوي هو الأساس في انطلاق حركة المرأة الفتية التي تجابه كافة القوى المعادية للمرأة، وعلينا أن نذود عنه بشتى السبل ونصعّد نضالنا".

ونوهت سارة خليل إلى أن "الدول التي ترعى الإرهاب تقف دومًا في وجه حرية المرأة المناضلة، لأن هذه الدول ذات أنظمة راديكالية، وتعتبر المرأة الحرة عدوةً لها، لذلك يجب علينا المضي قدمًا في طريق تحرير المرأة".

بدورها ألقت الناطقة باسم قوات حماية المجتمع- المرأة، سوزدار خليل، كلمة باركت فيها لكافة النساء اقتراب يوم المرأة العالمي وعلى وجه التحديد النسوة المرابطات في جبهات القتال لحماية المرأة والمجتمع".

وشددت سوزدار بالقول "علينا أن نكون أهلًا لحماية المرأة، وأن نكون مهيئين لهذه المهمة الموكلة إلينا، وأن نحمي مجتمعنا".

الحسكة

كما تجمّعت المئات من نساء الحسكة أمام حديقة القائد عبد الله أوجلان في حي الناصرة، للمشاركة في المسيرة التي نظمتها قوات حماية المجتمع – المرأة، حيث رفع المشاركون أعلام قوات الحماية المجتمع ومؤتمر ستار.

وجابت المسيرة شوارع المدينة وصولًا إلى مركز لجنة البيئة والبلديات في حي الكلاسة، وهناك وقف الحضور دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة من قبل منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة ليلاف حسين.

وهنأت ليلاف جميع النساء باقتراب يوم المرأة العالمي، وقالت "اليوم العالمي للمرأة ليس يومًا عاديًّا، بل يوم المقاومة والنضال ضد الذهنية السلطوية والذكورية، فالمئات من النساء أصبحوا شهيدات في سبيل هذا اليوم".

ومن جانبها أشارت نسرين مجدل في كلمة ألقتها باسم قوات حماية المجتمع إلى "أننا نواجه أكبر اعتداء من قبل الدولة التركية على المرأة".

وبيّنت نسرين مجدل "أن المرأة عانت المرأة الظلم والحرمان في العالم أجمع، ولكن نساء شمال وشرق سوريا كسروا جميع ذلك وحصلوا على الكثير من حقوقهم".

وأضافت: "دفعت المرأة ولا تزال تدفع الغالي والنفيس من أجل ثورتها، ويشهد العالم أجمع أن ثورة المرأة نجحت في شمال وشرق سوريا"، فيما انتهت المسيرة بترديد الشعارات التي تحي مقاومة المرأة.

زيارة المؤسسات في تربه سبيه

لتهنئتهم بقدوم اليوم العالمي للمرأة، زار وفد من مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، المؤسسات الموجودة في الناحية.

وزار الوفد المؤلَّف من نساء المكونات الكردية والعربية والسريانية؛ مؤسسات الإدارة الذاتية وحركة المجتمع الديمقراطي ومكاتب الأحزاب: "الاتحاد الديمقراطي، والخضر الكردستاني، والسلام الديمقراطي الكردستاني".

تحدثت عضوات مؤتمر ستار خلال زياراتهن عن أن ثورة شمال وشرق سوريا حققت نقلة نوعية في تاريخ المرأة التي باتت تأخذ مكانتها الطبيعية في المجتمع بفضل فكر القائد عبد الله أوجلان.

وبدورهم أعضاء المؤسسات شكروا للوفد زيارته، وهنؤوا باليوم العالمي للمرأة.

تزيين مدينة ديرك

وفي المناسبة ذاتها، باشر مؤتمر ستار في مدينة ديرك تزيين شوارعها وساحاتها ومداخلها لاستقبال اليوم العالمي للمرأة.

وتوجهت عضوات مؤتمر ستار إلى ساحة الشهداء وسط المدينة لتزيينها بصور المناضلات والأعلام الكردية.

(كروب/ مـ)

ANHA