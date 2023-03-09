خلال مسيرات 8 آذار: متحدات رغم اختلافنا وبنضالنا سنحقق الحرية الجسدية للقائد أوجلان

خرجت نساء حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب ومدينة منبج في مسيرتين منفصلتين، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت شعار "المرأة الحرية الحياة، نحو ثورة المرأة"، بأزيائهن الفلكلورية التي تعبّر عن هويتهن، وأثبتن للعالم أجمع أنهن متحدات وسيحققن ما يصبون إليه.

متحدات رغم اختلافنا

غالية كجوان، من المكون العربي، وبلباسها العربي، إحدى المشاركات في مسيرة حلب، قالت: "أبارك اليوم العالمي للمرأة على نساء العالم، وقد انضممت لنساء حلب لأشاركهن هذا اليوم المبارك بلوني وثقافتي".

وأكملت: "على الرغم من المعاناة التي تعيشها سوريا والكارثة التي أصابتها، نحن هنا نثبت للعالم أجمع أننا موجودات، وهذه رسالة نضال ومقاومة لجميع الأنظمة الحاكمة في العالم، وأننا نملك إرادة وعزيمة صلبة قوية لنحقق حريتنا".

ووجهت غالية رسالة لنساء سوريا قالت فيها: "علينا أن نتعاضد دائماً بعيداً عن مذاهبنا ومعتقداتنا وقومياتنا، من أجل إنهاء معاناة المرأة السورية وجميع الشعب السوري".

سنواصل الكفاح

أما روشين موسى، من المكون الكردي، فقالت: "بلوننا الكردي خرجنا في مسيرة، بمناسبة يومنا العالمي الذي نباركه على نساء العالم أجمع وعلى قائدنا أوجلان".

وتابعت: "بروح المرأة المقاومة وبفضل تضحيات شهيداتنا، وصلنا إلى هذه المرحلة من التقدم، ومن خلال هذه المسيرة بمشاركة كافة النساء من مختلف المكونات (العرب والكرد والتركمان)، نثبت للجميع أننا متحدات ضد كل من يقف في طريقنا".

من زرع نواة الثورة سنكمل خطاه

بدورها، باركت آمنة خضرو اليوم العالمي للمرأة، باللغة التركمانية على نساء العالم والقائد عبد الله أوجلان ومقاتلات الكريلا وقالت: "القائد عبد الله أوجلان هو من زرع نواة ثورتنا، ونحن سنكون على وعدنا بإكمال مسيرة النضال والمقاومة".

وأضافت: "مثلما نكافح في سبيل حريتنا، فإننا نكافح من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، عرباً وكرداً وتركماناً، وهذا ما نصبو إليه وأسمى أهدافنا".

منبج

في السياق، هنأت حنان محمد، من منظمات المجتمع المدني في مدينة منبج كافة نساء العالم ونساء شمال شرق سوريا خاصة، بمناسبة 8 آذار، اليوم العالمي للمرأة، مؤكدة أن ما وصلت إليه المرأة في شمال شرق سوريا من إنجازات، هو بفضل فكر وفلسفة القائد أوجلان، الذي طالب ودعم حرية المرأة، بمشروعه مشروع الأمة الديمقراطية".

وأكدت "المرأة في شمال شرق سوريا حوّلت ثورة روج آفا إلى ثورة المرأة في جميع أنحاء العالم، وأصبحت رمزاً تحتذي به كافة النساء".

من جانبها، قالت الناطقة باسم تجمّع نساء زنوبيا، رويدا حنيظل: "تحتفل كافة نساء العالم ونساء شمال شرق سوريا بحلول 8 آذار "اليوم العالمي للمرأة"، اليوم الذي يمثل روح المقاومة والنضال لدى المرأة عبر مئات السنين لتحررها من قيود الذهنية الذكورية السلطوية، وأثبتت المرأة عبر التاريخ جدارتها في قيادة المجتمع".

وأهدت رويدا "هذا اليوم العظيم للقائد أوجلان الذي طالب بحرية المرأة، وناضل من أجل تحرير كافة النساء من العبودية والاضطهاد".

وفي الختام أكدت رويدا حنيظل "على المقاومة والنضال، حتى تحرير كافة النساء المضطهدات، وتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان".

(ل م)

ANHA