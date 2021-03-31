خلال مراسم...استذكار 63 شهيداً في ناحية الدّرباسيّة

وأقيمت مراسم الاستذكار في مزار الشّهيد رستم جودي بقرية بركفري بناحية الدرباسية، بحضور المئات من الأهالي وعدد من أعضاء المؤسّسات المدنية والعسكرية.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، بعدها تحدّث باسم مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة حسن عبيد، عن دور الشّهداء وتضحياتهم في سبيل الدّفاع عن وطنهم وأرضهم، فقال: "إنّ الشهداء قدّموا أرواحهم وضحّوا بأنفسهم في سبيل خدمة وطنهم وعيش هذا الشّعب بحرية وسلام".

وأكّد عبيد في ختام حديثه: "نحن مستمرّون على خطا شهدائنا الذين استشهدوا من أجلنا حتّى تحقيق أهدافهم التي استشهدوا في سبيل تحقيقها".

وبدوره تحدّث باسم قوات سوريا الديمقراطية عمران أوركيش، قائلاً: "الشّهداء هم أصحاب الثورة التي انتصرت بفضل دمائهم الطاهرة، فنحن كقوّات عسكرية وضعنا على عاتقنا متابعة نضالهم وغايتهم، وإنّنا اليوم في استذكار 63 شهيداً نجدّد عهدنا بالقتال والمقاومة حتّى تحقيق حياة حرة لشعبنا".

وبعد الانتهاء من الكلمات، تمّ قراءة أسماء الشّهداء من قبل العضوة في مجلس عوائل الشهداء هوجين حيرس، لتنتهي بعدها مراسم الاستذكار بترديد الشّعارات التي تمجّد الشّهادة والشّهداء.

(أح/إ)

ANHA