خلال مراسم...استذكار 6 شهداء من القوّات الأمميّة في ناحية كركي لكي

ونظّمت لجنة الشبيبة الأممية والقوات الأممية مراسم استذكار 6 مقاتلين، وهم كلّ من "تكوشير بلنك من إيطاليا استشهد في الباغوز، أفاشين تكوشين من ألمانيا، استشهدت في تل حميس، اليفيتيريا من اليونان أضرمت النار في جسدها تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد أوجلان، زيوفيلوز كيوركايدز من قبرص/ اليونان كان يناضل من أجل حرية الشعب الكردي، واستشهد في قبرص على يد الاستخبارات التركية، هيلين قرجوخ من بريطانيا استشهدت في عفرين، ليكيرين جيا من الأرجنتين استشهدت في الحسكة.

وحضر مراسم الاستذكار العشرات من أهالي ناحية كركي لكي، والقوّات الأممية في شمال وشرق سوريا.

مراسم الاستذكار بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثمّ ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة حسن عبيد كلمة قال فيها: "إنّ انضمام قوّات أممية لثورة روج آفا هو إثبات أنّ فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان قد انتشر في أرجاء العالم، ليلتفتوا حول فكره من أجل النضال والحماية".

وبدوره ألقى الإداري في لجنة الشبيبة الأممية شورش روناهي كلمة، قال فيها: "إنّنا اليوم، نستذكر كافة الشهداء، فكلّ شهيد له تاريخ وقصّة لا نهاية لها، لأنّهم مثّلوا خطّ الحرية، لذلك بروح مقاومة غاري وبروح رفاقنا الشّهداء نجدّد عهدنا في السير على خطاهم، لتحرير كافّة أرجاء كردستان".

ومن ثمّ تمّ عرض سنفزيون حول حياة شهداء القوات الأمميّة، لتنتهي بعدها مراسم الاستذكار بتقديم الفنّان سيبان جان مجموعة من الأغاني حول الشّهداء.

(ك-ع/إ)

ANHA