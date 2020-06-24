خلال مراسم: نحن كنساء سنستمرّ في طريق النّضال الّذي رسمته لنا الشّهيدات

وتجمّع اليوم, أهالي مدينة منبج أمام مشفى الفرات لتشييع جثمان " الشهيدة زهرة محمد بركل" من صفوف قوى الأمن الدّاخليّ, وبعد استلام المشيّعين جثمان الشهيدة توجّهوا صوب مزار الشهداء جنوب المدينة بموكب مهيب, رافعين أعلام قوى الأمن الداخلي ومجلس عوائل الشهداء.

ولدى وصول موكب التشييع إلى المزار قدّمت قوى الأمن الداخلي عرضاً عسكرياً بالتزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت, ومن ثمّ ألقت عضوة قوى الأمن الداخلي ازدهار إبراهيم كلمة قالت فيها: " إنّنا في قوى الأمن الداخلي في منبج نعزّي أنفسنا أوّلاً كما نعزّي عوائل الشهداء الذين ضحّوا بأنفسهم لكي ننعم بحياة حرة وكريمة".

وعاهدت ازدهار إبراهيم بأنّهم في قوى الأمن الداخلي لا يقبلون بأيّ بديل كان سوى الاستمرار في الحياة الحرّة، وأنّهم على درب الشهداء سائرون.

وقالت عضوة مجلس عوائل الشهداء وردة الحسن في كلمة باسم المجلس: " نزفّ اليوم وردة جديدة إلى حديقة الزهور حديقة الشهداء، والشهداء هم الذين أناروا لنا درب الحرية ".

ومن جانبها قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذيّ في منبج وريفها نزيفة خلو في كلمة باسم الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها: "تحيّة إجلال وإكرام لكافّة شهيدات الحرية في شمال وشرق سوريا اللّواتي ضحّينَ بأرواحهنّ من أجل أن نعيش بالأمان".

وعاهدت نزيفة جميع النساء بمواصلة: "طريق النضال الذي رسمته لنا الشهيدات البطلات، ولن نتخلّى عن هذه الأراضي التي رُويت بدم الشهداء والشهيدات، ولن نتخلّى عن مشروع الأمة الديمقراطية".

وبعد الانتهاء من الكلمات قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء جميلة إبراهيم وثيقة الشهيدة وسلّمتها إلى ذويها، ليواري جثمان الشهيدة الثرى وسط زغاريد الأمّهات.

(س ع/ك)

ANHA