خلال مراسم تشييع جثمان القيادي بير جكو دعوات لتعزيز التكاتف

أعاد استشهاد القيادي في وحدات مقاومة شنكال، سعد علي بدل (بير جكو) في هجومٍ جويّ تركي مسألة الوحدة والتكاتف إلى أجندة المجتمع الإيزيدي من جديد.

فقد دعا السياسيون، المثقفون، رجال الدين، الوجهاء، والمؤسسات في المجتمع الإيزيدي المشاركون في مراسم تشييع جثمان الشهيد بير جكو، المجتمع إلى الوحدة والتكاتف.

وأشار الناشط المدني أبو مينتو إلى دفاع القيادي بير جكو عن أراضي المجتمع الإيزيدي منذ فرمان 2014 وحتّى يوم استشهاده، وقال: "اُستهدف بير جكو من قبل الدولة التركيّة الداعمة لداعش. لقد فقدنا بطلاً للإيزيديين. لقد كان بير جكو سنداً لشعبه ومدافعاً عنه".

"إنّنا نتعرّض للفرمانات لأنّنا لسنا متّحدون"

وتساءل أبو مينتو عن سبب استهداف القياديين الإيزيديين، قائلاً: "لماذا يستهدف العدو أبطالنا؟" وتابع: "أتمنّى أن يراجع المجتمع الإيزيدي نفسه، علينا أن نتّحد فعدم وحدتنا يعدّ سبب كل فرمانٍ تعرّضنا له، إذ نعمل لصالح الآخرين. تخلّوا عن المصالح الشخصيّة، تخلّوا عن خيانة هذا الشعب. إنّكم تتعاونون مع عدو شعبكم ولهذا نتعرّض لكل هذا".

وأوضح الناشط المدني أبو مينتو أنّه ينبغي ألّا يسمحوا بأن يفقدوا شخصاً آخر بعد استشهاد بير جكو، ودعا المجتمع الإيزيدي إلى الوحدة: "راجعوا أنفسكم، كفى. حان الوقت لتتّحدوا. لقد عمل بير جكو على خدمة الإيزيديّة فاستهدفه العدو. وسيستهدف كلّ من يعمل لمصلحة الإيزيديّة".

"لن نتخلّى عن قضيتنا"

وبين والد الشهيد باور، خيرو خضر، الدولة التركيّة عدو للمجتمع الإيزيدي، ولا يمكن لوم العدو أو معاتبته وأضاف: " صمت الحكومة العراقيّة يساعد الدولة التركيّة في شن المزيد من الهجمات". وشدد في الختام:" لن نتخلّى عن قضيتنا. لن ننتهي وسندافع عن أنفسنا وسنقاوم".

(ر)

ANHA