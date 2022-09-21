خلال مراسم مهيبة.. جثمان الشهيد مروان دربنديخان يوارى الثرى في مسقط رأسه

في موكب مهيب مؤلف من عشرات السيارات، نُقل أمس الثلاثاء، جثمان الشهيد أحمد جمال من روج آفا إلى دربنديخان في مدينة السليمانية بباشور (جنوب كردستان)، ليستقبله حشد من الأهالي بعد وصوله إلى السليمانية، متوجهين به إلى مسقط رأسه.

وارتقى الشهيد مروان دربنديخان في 16 كانون الثاني عام 2021، أثناء تأديته واجبه العسكري في روج آفا.

واستقبل أهالي مدينة دربنديخان جثمان الشهيد مروان دربنديخان، وسط الشعارات التي تمجّد الشهداء.

وشارك في مراسم التشييع المئات بينهم ممثلو الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.

وألقيت خلال مراسم التشييع عدة كلمات، منها كلمة باسم منظمة دعم عوائل شهداء حزب العمال الكردستاني في باشور، ألقاها عبد الوهاب أحمد، وكلمة باسم حركة الحرية ألقتها تارا حسين، وباسم عوائل الشهداء ألقاها أردلان صالح، بالإضافة إلى كلمات لممثلي المنظمات المشاركة.

وبعد الانتهاء من الكلمات، وري جثمان الشهيد مروان دربنديخان الثرى في مقبرة كانيسارد في منطقة دربنديخان.

(ل م)