خلال مراسم مهيبة.. أهالي منبج يشيّعون جثمان الشهيد دحام العلي إلى مثواه الأخير

وتجمّع أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى الأهالي أمام مشفى الفرات لاستلام جثمان الشهيد ومن ثم انطلق موكب التشيع صوب مزار الشهداء الواقع جنوب المدينة.

ولدى وصول الموكب إلى مزار الشهداء بدأت مراسم التشييع بتقديم مقاتلات ومقاتلي مجلس منبج العسكري عرضاً عسكرياً، بالتزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

وخلال المراسم، ألقيت كلمة باسم مجلس منبج العسكري من قبل القيادي في المجلس عبد الرحمن البناوي الذي أشار" لا تزال مدينة منبج منبعاً للأبطال والشجعان تزفّ أبناءها واحداً تلو الآخر إلى مثواهم الأخير، واليوم نزف عريساً جديداً إلى مزار الشهداء".

أكد عبد الرحمن البناوي "لا تبنى ولا تتحرر الشعوب إلا بدماء الشهداء" فهم الذين رسموا البسمة على وجوه أطفالنا وهم الذين سقوا تراب هذا الوطن الزكية".

اختتم عبد الرحمن البناوي كلمته قائلاً "باسم القيادة العامة لمجلس منبج العسكري لمنبج وريفها نعزي شعبنا وذوي الشهيد البطل دحام ممدوح العلي الذي طالتها يد الغدر التي تحاول العبث بالأمن في مدينة منبج".

وتلا ذلك إلقاء كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في منبج من قبل حسناء الظاهر التي أشارت إلى "أن مدينة منبج تفتخر بأبنائها الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن يبقى بلدهم حراً".

ومن جانبه، ألقى نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي، جمعة حيدر، كلمة باسم الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها أكد فيها "أننا نزفّ شهداءنا زفة الأبطال، ونحن على خطاهم سائرون، إنهم قدوتنا ومثلنا الأعلى".

كما ألقى شقيق الشهيد، أحمد العلي، كلمة شدد فيها "نحن على نهج شهداء الذين سبقونا، نحن على نهج شهدائنا الذين قدموا أرواحهم فداءً لتحرير هذا البلد، ولا زلنا نقدم أغلى ما نملك وسنبقى نقدم مهما تكالبت علينا الأعداء".

وبعد الانتهاء من الكلمات، قرئت وثيقة الشهادة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء، محمد شيخ، وتم تسلميها لذوي الشهيد وسط زغاريد الأمهات.

(كروب/ف)

ANHA