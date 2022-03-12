خلال مراسم إحياء انتفاضة 12 آذار: إرادة الشعوب انتصرت على مخططات حكومة دمشق

وانطلقت صباح اليوم السبت، مراسم إحياء الذكرى السنوية الـ 18 لانتفاضة 12 آذار، على أرض ملعب شهداء 12 آذار في قامشلو، تحت شعار "بروح مقاومة مطرقة الشعوب نحيي الذكرى السنوية الثامنة عشر لانتفاضة 12 آذار"، وذلك بمشاركة واسعة من جميع مكونات إقليم الجزيرة ودير الزور.

مراسم الإحياء بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه تقديم فرقة سردم النحاسية التابعة لقوات الدفاع الذاتي معزوفة النشيد الكردي (أي رقيب)، ألقى بعدها الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، كلمة استذكر من خلالها جميع شهداء الحرية.

وقال يونس: "حاول النظام البعثي السلطوي صاحب الذهنية الشوفينية افتعال فتن بين المكونات وارتكاب مجزرة كبيرة بحق أبناء شعبنا، لكن شعوب المنطقة أفشلت المخططات المحاكة ضدها عبر رفع وتيرة النضال".

مؤكداً "بروح انتفاضة 12 آذار انطلقت ثورة 19 تموز، وبروح المقاومة الحرة تمكنا من الرد على جميع سياسات ومخططات العدو وأسسنا معاً إدارتنا الذاتية، والتي كانت بمثابة رد واضح على جميع سياسات الإبادة التي انتهجها النظام البعثي".

طلعت يونس أوضح أن روح انتفاضة 12 آذار تجذر في جميع مراحل ثورة 19 تموز من حملة سري كانيه وصولاً إلى عفرين وكوباني والحسكة، وقال: "سعت القوى المعادية لمشروع الإدارة الذاتية إلى كسر إرادة الشعوب وإنهاء مشروعها الديمقراطي وافتعال فتنة جديدة بين شعوب المنطقة خلال حملة مطرقة الشعوب، ولكن روح ثورة 19 تموز المتجذرة في شخص جميع مقاتلينا وشعبنا أفشلت المخططات، وحوّلت الساحات التي حاول العدو جعلها ساحات للحرب الداخلية من خلال مخططاته القذرة إلى ساحات للمقاومة والإرادة الشعبية التي تمثل مشروع الأمة الديمقراطية".

"إرادة الشعوب انتصرت"

وبيّن طلعت يونس على أن شعوب شمال وشرق سوريا وقواتها العسكرية ناضلت ولا تزال تناضل من أجل تحقيق حريتها وحماية جميع مكتسبات الثورة وبناء سوريا ديمقراطية.

مشدداً على ضرورة تكاتف القوى والأحزاب السياسية في وجه المخططات التي تحاك بحق شعوب المنطقة والسياسات التي تنتهج في المناطق المحتلة من تغيير ديمغرافي ومجازر بحق مواطنيها، مشيراً إلى تمسك حكومة دمشق بسياساتها السلطوية التي أصبحت سبباً لاستمرار وتعمق الأزمة السورية، وقال: "الشعب السوري لم يعد يقبل بالسياسات السلطوية للنظام السوري، ويرون في مشروع الإدارة الذاتية الحل الأمثل للأزمة السورية".

وأكد طلعت يونس استعداد الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا للحوار من أجل حل الأزمة السورية وبناء دستور ديمقراطي لجميع سوريا.

أما عضوة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، جواهر عثمان، فقد أكدت أن انتفاضة 12 آذار تأتي بمثابة شعلة لمقاومة الشعوب التي أفشلت جميع السياسات الشوفينية الهادفة إلى إبادة الشعوب التواقة للحرية، وقالت: "حاول النظام السوري افتعال حرب بين الكرد والعرب، ولكنه لم يتمكن من تحقيق هذه الأهداف".

موضحة: "مارس النظام السوري جميع سياسات الإقصاء بحق الكرد، بهدف كسر إرادتهم وإبادتهم، ولكن إرادة الشعوب انتصرت على جميع سياساته، وتجمعنا اليوم معاً هو دليل واضح على فشل سياساته".

هذا وتستمر المراسم الآن بعرض فقرة لرياضة التايكواندو والكاراتيه.

(س أ/ آ)

ANHA