خلال مراسم غيابية للشهيدة ديلان أشرف.. أهالي مقاطعة الحسكة يؤكدون على المقاومة والنضال

توافد المئات من أهالي مقاطعة الحسكة، إلى مزار الشهيد دجوار بقرية الداوودية في مقاطعة الحسكة، للمشاركة في المراسم الغيابية للمقاتلة في قوات الدفاع الشعبي ديلان أشرف، (الاسم الحركي خويندا دلبرين) والتي استشهدت في مناطق الدفاع المشروع في 17 حزيران 2022.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بالتزامن مع تقديم عرض عسكري من قبل وحدات حماية الشعب والمرأة، ثم ألقت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء بمقاطعة الحسكة، زوزان حسكة، كلمة أشادت فيها بمقاومة المقاتلات في صفوف وحدات المرأة الحرة - ستار وقوات الدفاع الشعبي في التصدي لهجمات جيش الاحتلال التركي وقالت: " لن يستطيع أحد أن يقف أمام إرادة وقوة المرأة الحرة التي تقاتل من أجل حرية وكرامة شعبها".

داعية الشعوب الكردستانية إلى المقاومة وأكدت " لن يهزمنا العدو أو يكسر عزيمتنا المبنية على فكر وفلسفة القائد"، وعاهدت بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق النصر.

من جانبها، ألقت القيادية في وحدات حماية المرأة، دلبرين كوباني، كلمة قالت فيها:" لن يتمكن العدو من إضعاف إرادة قواتنا العسكرية أو كسر إرادة الأمة الديمقراطية من خلال هجماته الوحشية، ولن يستطيع أن يقف في وجه فدائيي هذا الوطن".

وشددت "بتكاتفنا وبمقاومتنا سنحمي شعبنا ونحمي هذه الأرض".

بدوره، أكد والد الشهيدة ديلان، محمد أشرف، على المقاومة والنضال في وجه الأعداء والسير على خطا الشهداء حتى نحقق النصر".

بعدها قرأت العضوة في مجلس عوائل الشهداء بمقاطعة الحسكة، روجدا أحمد وثيقة الشهيدة خويندا دلبرين وسلمتها إلى ذويها، لتنتهي المراسم بترديد الشعارات "تحيا مقاومة القائد آبو"، "الشهداء خالدون لا يموتون"، "خويندا خالدة".

(س س/ م ح)

ANHA