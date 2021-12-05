خلال مراسم غيابية في الحسكة: مقاومة الكريلا لن تضعف مهما اشتدت العاصفة

ونظم، مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، مراسم غيابية للمقاتل في قوات الدفاع الشعبي HPG، سرحد روج آفا الذي استشهد خلال مشاركته في الدفاع عن منطقة متينا في باشور كردستان، في الـ 27 من أيلول/سبتمبر ضد جيش الاحتلال التركي الذي يهاجم مناطق الدفاع المشروع منذ الـ 23 نيسان/أبريل العام الجاري.

وتوافد، صباح اليوم، المئات من مكونات مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، وأعضاء المؤسسات المدنية في المدينة، للمشاركة في مراسم الشهيد عبد الرحيم ابراهيم، الاسم الحركي سرحد روج آفا، التي نظمت في مزار "الشهيد دجوار"، بقرية الداودية شمال المدينة.

وحمل المشاركون في المراسم، صور القائد عبد الله أوجلان، وصور الشهيد سرحد روج آفا، وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة مقاتلي الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تزامناً مع تقديم عرض عسكري، قدمته وحدات حماية الشعب YPG، ووحدات حماية المرأة YPJ، ومن ثم قدم الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري في الحسكة، شيار حسكة، باسم القوات العسكرية، العزاء لأسرة الشهيد في بداية حديثه، متمنياً لها الصبر والسلوان.

وبين شيار، أن الشهيد سرحد روج آفا، بعد تطوعه في وحدات حماية الشعب، قرر الانضمام إلى قوات الدفاع الشعبي HPG، من أجل الدفاع عن أراضي كردستان وتحريرها، مشيراً، "أن الشهيد سرحد روج آفا، نال مرتبة الشهادة والتحق بقافلة شهداء الحرية دفاعاً عن كردستان".

مضيفاً، "واجب علينا تحقيق أهداف شهدائنا، لتعيش شعوب المنطقة بأمن وسلام وتحقق التكاتف والالتفاف حول مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب المستمدة من فلسفة وأيدلوجية القائد عبد الله أوجلان".

ومن جانبها، نوهت، الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة، زوزان كّل، إلى أن دولة الاحتلال التركي، وبمساندة مرتزقة روج، يفشلون مجدداً في كسر مقاومة مقاتلي الدفاع الشعبي، بالرغم من استخدام الاحتلال التركي كافة الأسلحة الثقيلة والكيماوية المحرمة دولياً على مقاتلي الكريلا في مناطق الدفاع المشروع.

وقالت: "يستمد مقاتلو الدفاع الشعبي إرادتهم القوية تلك في أشرس معاركها ضد الاحتلال التركي، من مقاومة الشهداء وفلسفة القائد عبد الله أوجلان الذي يناضل منذ عشرات الأعوام في سجن إمرالي".

ووجهت زوزان كلّ رسالة للاحتلال التركي ومسانديها في نهاية حديثها، خلال المراسم، قائلة: "على العدو أن يعلم أن مقاومة الكريلا المستمرة على مدار أكثر من 40 عاماً لن تضعف، مهما اشتدت العاصفة، ولن يستطيع القضاء على مشروع هؤلاء المقاتلين الذين ينادون بحرية كافة الشعوب".

واختتمت المراسم بالكشف عن سجل الشهيد سرحد روج آفا، من خلال عضوة مجلس عوائل الشهداء في الحسكة، روجدا أحمد، لتسلّم لذويه.

(بـ ر/ أم)

ANHA