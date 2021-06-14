خلال مراسم عزاء 5 شهداء كريلا: لا للاقتتال الداخلي

توجه صباح اليوم، أهالي منطقة ديرك إلى مركز الشبيبة الكائن شرق الناحية لتقديم واجب العزاء لذوي خمسة شهداء من قوات الكريلا استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع، خلال استهدافهم من قبل الدولة التركية بالأسلحة المحرمة دوليًّا وهم: "ساريا جيا، ديانا ماريا، أمارا جودي، روبار معروفي وجين يلماز".

ورفع المعزون أثناء توافدهم صور الشهداء وأعلام مجلس عوائل الشهداء ورددوا الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي مقاومة الكريلا.

وعند وصولهم إلى خيمة العزاء وقفوا دقيقة صمت، بعدها ألقت سعاد مصطفى، والدة الشهيدة هفرين خلف وعضوة مجلس عوائل الشهداء، كلمة، باركت في مستهلها انضمام خمسة عوائل من أنحاء كردستان إلى مجلس عوائل الشهداء الذي بني وتأسس بفضل دماء وتضحيات أبناءهم للعيش بحرية وكرامة.

وأشارت إلى أن أسر الشهداء مستمرة في النضال على درب أبنائها الشهداء حتى تحرير كافة أراضي كردستان، وخاصة أن أبناءها عاهدوا بتحرير الأجزاء الأربعة "روج آفا، باشور، باكور وروجهلات".

ومن جانبه، نوّه الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي بناحية كركي لكي، ديار حسن، إلى أن المنطقة والشعب الكردي يمران بمرحلة حساسة، إذ تمارس دولة الاحتلال التركي سياساتها الاستعمارية بمساندة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأوضح أنه على الشعب الكردي اليقظة تجاه هذه السياسات والضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعدول عن موقفه والوقوف في وجه الدولة التركية وسياساتها.

فيما بيّنت الإدارية في مؤتمر ستار، زلفة بدو، أن الدولة التركية تستخدم أسلحة حلف الناتو ضد قوات الكريلا في جبال كردستان وتقصف مناطق الدفاع المشروع بالأسلحة المحرمة دوليًّا أمام مرأى العالم أجمع فيما يقوم الديمقراطي الكردستاني بمساندتها وتضييق الخناق على قوات الكريلا.

زلفة بدو أكدت في نهاية كلمتها أن قوات الكريلا أعلنت منذ البداية أنها لا تريد حدوث اقتتال مع إخوتهم البيشمركة وعلى الديمقراطي التوقف عن دعم الدولة التركية وعدم مجابهة قوات الكريلا، ووجهت نداء باسم أهالي منطقة ديرك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقول: "لا للاقتتال الكردي الكردي".

وبدوره ألقى عم الشهيدة ديانا ماريا، رضوان عمر، كلمة قدم الشكر والامتنان خلالها للأهالي وأشار إلى أن وقوفهم إلى جانب أسر الشهداء يؤكد مدى ارتباطهم وتعلقهم بدماء الشهداء.

وناشد الشعب الكردي إعلان وحدته لمواجهة الدول الاستعمارية وفي مقدمتها الدولة التركية.

لتنتهي مراسم العزاء بقراءة وثائق الشهادة وتسليمها لذوي الشهداء وسط الهتافات.

(ع ع/ س ر)

ANHA