خلال مراسم استذكاره.. والد الشهيد عزيز عرب: إذا سلكنا درب الشهداء فإن النصر قادم لا محالة

أحيا مجلس عوائل الشهداء بالطبقة في مزار الشهداء، ذكرى استشهاد عزيز عرب بحضور هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والمجلسين التنفيذي والتشريعي في الطبقة وذوي الشهداء، بالإضافة إلى فعاليات مدنية وعسكرية.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، بالتزامن مع عرض عسكري من قبل قوات سوريا الديمقراطية، تلاه كلمة ألقاها والد الشهيد عزيز عرب الذي قال "كان ابني شخصاً محباً للقيم الإنسانية، لهذا انضم إلى حركة التحرر الكردستانية وأنا بدوري شجعته على ذلك؛ لأنها حركة أممية بُنيت على الأخلاق وأخوة الشعوب وتخليصها من قيود العبودية".

ودعا حسن شيخ حسن "كل المقاتلين في هذه الحركة إلى الاقتداء بالشهيد عزيز وجميع الأبطال الوطنيين والسير على خطاهم؛ لأنهم ميّزوا الحق من الباطل وناضلوا في سبيله ودافعوا عن حقوق الشعوب المظلومة والمضطهدة من قبل القوى الظلامية المستبدة"، مؤكداً "إذا سلكنا طريق الشهيد عزيز وجميع شهداء الحرية فإن النصر قادمٌ لا محالة".

ثم أوقد ذوو الشهيد عزيز عرب الشموع أمام صوره، ثم عرض سنفزيون عن حياة الشهيد عزيز عرب ومرحلة نضاله ضمن الحركة التحررية الكردستانية.

بدوره، قرأَ مساعد الأمين العام لحزب سوريا المستقبل، جاهد حسن، رسائل من الشهيد الأممي عزيز عرب أثناء نضاله وحياته في جبال كردستان، لتنتهي المراسم بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة وتمجد بطولاتهم.

منبج

في السياق، نظم مجلس عوائل الشهداء في منبج وريفها، اليوم، مراسم استذكار الشهيد عزيز عرب والشهيدة روجبين عرب، بمشاركة أعضاء المجلس ومؤسسات الإدارة المدنية الديمقراطية والأهالي، والتي بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلاه إلقاء كلمة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء في مدينة منبج، محمد الشيخ، تطرق فيها إلى حياة الشهيدين عزيز عرب وروجبين عرب ونضالهما من أجل حرية الشعوب ضد الاضطهاد والرأسمالية، وأكد "أن الشهيد عزيز عرب كان من الأوائل الذين انضموا إلى صفوف حركة التحرر الكردستانية، بعد أن وجد الحرية والمساواة والديمقراطية في الحزب الذي يقوده القائد أوجلان".

ثم عرض سنفزيون عن حياة الشهيد عزيز عرب والشهيدة روجبين ورسالتهما إلى الشعوب الحرة في العالم.

دير الزور

كما نظّم مجلس عوائل الشهداء في هجين مراسم استذكار الشهيد عزيز عرب في ساحة المجلس العسكري في بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي، بحضور وجهاء العشائر وممثلي المؤسسات المدنية والعسكرية والقوات العسكرية، بالإضافة إلى أسر الشهداء.

وبدأت المراسم بكلمة ترحيبية ألقاها المتحدث باسم مجلس المنطقة الشرقية، عبد القهار العبد الأحمد تلاها عرض عسكري، ثم ألقى المتحدث باسم المجلس العسكري، هوكر محمد، قال فيها: "إننا اليوم في ذكرى استشهاد أحد الرفاق الطليعيين الذين لبوا نداء المقاومة ضد الظلم والمطالبة بالحرية"، مؤكداً "أنه أصبح جسراً لأخوة الشعوب والمسيرة التي استشهد في سبيلها في جبال كردستان"، مجدداً العهد والولاء للشهيد عزيز عرب والوفاء لدماء الشهداء والسير على خطاهم.

وباسم مجلس عوائل الشهداء ألقى جابر المخلف كلمة، أكد فيها أن "الشهداء رمز الإيثار والمنارة التي تنير دربنا؛ لأنهم ضحوا بأرواحهم من أجل أن نعيش حياة حرة كريمة".

فيما قال شملان الشملان خلال كلمة ألقاها باسم مجلس دير الزور العسكري: "إن دماء شهدائنا تسري في عروقنا لتنير لنا الطريق وبهم نزداد إيماناً وعزيمةً"، معاهداً الشهداء "سنسير على خطاكم ونهجكم حتى تحرير الأرض من رجس الإرهاب، فلولاكم لما كان لنا مكان على هذه الأرض".

واختتمت المراسم بقراءة الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في هجين، راكان الفريح مقتطفات من سيرة الشهيد عزيز عرب ورسالاته".

تل حميس

بدوره، أحيا مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل حميس، اليوم، الذكرى السنوية الـ 36 لاستشهاد المناضل عزيز عرب، في مزار الشهداء غرب الناحية، بمشاركة أعضاء مؤسسات المجتمع المدني وأهالي ناحيتي تل براك وتل حميس.

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت تلاه تقديم عرض عسكري من قبل المجلس العسكري في تل حميس، ثم ألقت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء، ميديا محمد، كلمة أشادت فيها بدور الشهداء والتضحيات التي قدموها من أجل الحرية والديمقراطية وتخليص الشعوب من الظلم والاستبداد".

وقالت "بفضل الشهيد عزيز عرب والآلاف من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية والديمقراطية نعيش اليوم حياة حرة كريمة".

وفي الختام، أكد المشاركون على مواصلة النضال من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية، متمسكين بمبادئ الشهيد عزيز عرب التي ناضل من أجلها، لينتهي الاستذكار بالشعارات التي تمجد الشهداء.

والجدير بالذكر، أن الشهيد عزيز عرب واسمه الحقيقي (نادر شيخ حسن)، هو من أوائل الشبان العرب الذين تعرفوا على حركة التحرر الكردستانية وانضم إلى النضال التحرري عام 1983، وارتقى إلى مرتبة الشهادة في الـ 17 نيسان 1986.

(كروب/ف)

ANHA