خلال مراسم استذكار الشهداء في قامشلو: لن نترك أرض شهدائنا للاحتلال التركي

نظم اليوم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، مراسم استذكار لـ 135 شهيداً من شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر، استشهدوا في أعوام وأماكن متفرقة، خلال مقاومتهم لهجمات مرتزقة داعش على شمال وشرق سوريا، وهجمات جيش الاحتلال التركي على جبال كردستان.

وحضر مراسم الاستذكار التي أقيمت في مزار الشهيد دليل ساروخان بقامشلو، العشرات من الأهالي وذوي الشهداء.

مراسم الاستذكار بدأت بالوقوف دقيقة صمت، من ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، نجاح كلو، كلمة استذكرت فيها كافة شهداء الحرية، وقالت: "نحيي تضحيات أهالي الشهداء الذين قدموا أبناءهم للوطن في سبيل تحريره من الاحتلال التركي ومرتزقته".

وأكدت نجاح كلو على ضرورة تصعيد النضال حتى تحقيق الأهداف التي استشهد لأجلها الشهداء، وزادت قائلة: "القائد أوجلان دائماً ما كان يقول إذا لم تعشقوا الشهادة لن تتمكنوا من تحقيق النصر ومواصلة نضالكم، وأنا على يقين أن الطريق الذي سلكه شهداؤنا هو طريق النصر والحرية".

وأشارت نجاح كلو إلى هجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان وشمال وشرق سوريا، وأفادت قائلة: "استهداف تركيا للمدنيين إن دل على شيء فهو يدل على الضعف الذي تعيشه تركيا داخلياً"، مؤكدة "لن نترك أرض شهدائنا للمحتل التركي، وسنواصل نضالنا كما وعدنا القائد أوجلان وشهداءنا".

وفي ختام المراسم قرئت أسماء الشهداء.

(كروب/ آ)

ANHA