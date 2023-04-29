خلال مراسم استذكار الشهداء الأهالي يشددون على تصعيد النضال

نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا، اليوم السبت، مراسم استذكار لـ 14 شهيداً/ة ارتقوا في أماكن وأعوام مختلفة خلال شهر نيسان/إبريل لمرتبة الشهادة، في مزار الشهيد إسماعيل بالناحية، بحضور العشرات من أهالي المدينة وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وذوي الشهداء.

وعلق في مزار الشهيد إسماعيل صور الشهداء، الـ 14 وصور القائد عبد الله أوجلان، كما رفعت أعلام مجلس عوائل الشهداء وقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، استذكر عضو مجلس عوائل الشهداء في عامودا، عبد الباقي داوي، جميع شهداء حركة حرية كردستان وشمال وشرق سوريا. وأشاد بدور الشهداء في الحفاظ على أمن واستقرار مناطق شمال وشرق سوريا، وأكد: "نحن مكونات المنطقة ممتنون لما قدمه الشهداء في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

شعب المنطقة لم يرضخ لسياسات المحتلين والخونة

وبيّن داوي أن شعب المنطقة لم يرضخ لسياسات المحتلين والخونة، وتابع: "التجارب التاريخية للشعوب التواقة إلى الحرية تعرضت على الدوام إلى هجمات من قبل المحتلين والخونة"، وأضاف مشدداً: "التاريخ لن يرحمهم، والنصر سيكون حليف الشعوب التي قدمت تضحيات في سبيل تحقيق الحرية وحماية مكتسبات الشهداء".

عاهد عبد الباقي داوي بتصعيد النضال حتى تحقيق النصر، وبيّن: "المقاومة التي أبداها شعب المنطقة بريادة المرأة قضت على مرتزقة داعش وحررتهم، واليوم سنقضي على سياسات الإبادة التي ينتهجها زعيم حزب العدالة والتنمية وأردوغان بحق مناطقنا".

واختتمت مراسم الاستذكار بقراءة وثائق الشهداء وترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشهداء والقائد عبد الله أوجلان (تحيا مقاومة الشهداء) و (الشهداء خالدون) و (تحيا مقاومة القائد).

والشهداء الذين تم استذكارهم هم: (دريعي عبد القادر محمد، سيف الدين صالح حبيب، حسن محمود درويش، كاوا يونس عبدي، يوسف صالح قاسم، فصيخ خضر حسن، هوكر فواز حسن (قوى الأمن الداخلي)، عبد الرحمن بنكين حسو (قوى الأمن الداخلي)، هيفيدار عبد الكريم عبدي، غمكين سعد أوسي، دلوفان سالار الملك، عمار سعد الله دقوري، خالد فصيح عثمان، عيسى فاروق الخالد.

(كروب/آ)

ANHA