خلال مراسم استذكار أهالي عامودا يعاهدون بالتمسك بإرث النضال والمقاومة

شارك في مراسم الاستذكار، التي نظمت في قاعة مبنى حزب الاتحاد الديمقراطي الواقع الناحية، ذوي وعوائل الشهداء والعشرات من أهالي الناحية وقراها، وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني وحزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار، وممثلون وممثلات عن المؤسسات العسكرية.

وعلق على جدران قاعة الاستذكار صور القائد عبدالله اوجلان، وصور الشهداء الـ 19.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكراماً لأرواح الشهداء، عزا عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا، عبد الباقي علي، ذوي الشهداء وعوائلهم. وأشاد بتضحياتهم في سبيل حماية الوطن، وبين "ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن والشعب، للحفاظ على الأمن والاستقرار وضمان الحياة الحرة الكريمة".

وتطرق عبد الباقي علي لهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع منتقداً الصمت الدولي، قائلاً: "يصر النظام الفاشي التركي بالسير على نهج إبادة الشعوب كل هذا على مرأى ومسمع العالم".

وأكد على ضرورة تصعيد النضال والمقاومة التي ابدتها الشعوب وقوات الدفاع الذاتي لمجابهة هجمات الإبادة، وشدد "لازلنا متمسكين بميراث المقاومة الذي ابدأه شهداء حركة التحرر الكردستاني في سجن امد، الذي هز كيان الفاشية والاستعمار".

وعاهد على تصعيد المقاومة حتى تحقيق النصر، وأوضح" الملاحم التي تبديها قوات الكريلا في جبال كردستان تزيدنا إصرار وارادة وعزيمة".

تخلل المراسم، عرض سنفزيون يتضمن صور الشهداء الـ 19، وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء "الشهداء خالدون"، "المقاومة حياة" ورفع شارات النصر.

(خ ع/آ)

ANHA