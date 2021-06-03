خلال مراسم العزاء: مصرّون على التمسك بالطريق الذي رسمه لنا الشهداء

نصب مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين خيمة عزاء الشهيد خليل حمو الاسم الحركي خليل، عضو الأمن الداخلي الذي استشهد خلال المرحلة الثانية من مقاومة العصر.

وزُينت الخيمة التي نُصبت وسط ساحة مخيم العودة بقرية الزيارة في ناحية شيراوا، بأكاليل الورود وصور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

وتجمّع الأهالي في ساحة المخيم، وسط ترديد الشعارات التي تمجّد الشهداء وتحيّي المقاومة التي يبديها أهالي إقليم عفرين.

وبدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء لناحية شيراوا من قبل العضو محمد كنجو الذي قدم التعازي لذوي الشهيد خليل وكافة عوائل الشهداء الحرية قائلًا "في شخص الشهيد خليل نستذكر كافة شهداء الكرامة وننحني إجلالًا لهم، عندما نقول كلمة شهيد فهي تعني لنا الكثير من معاني الكرامة".

وأضاف كنجو "إن الشهيد عندما يضحي فهو يضحي من أجل شعبه والعيش الكريم، لذا نحيّي مقاومة أهالي شيراوا وكافة الأهالي الصامدين في وجه الاحتلال وهجماته التي تشن بشكل يومي على المدنيين العزل".

كما ألقيت كلمة باسم مؤتمر ستار لناحية شيراوا من قبل العضوة ريحانة علو قالت فيها "إن جميع النساء يضحين بأولادهن من أجل تراب الوطن، ففي كل يوم يستهدف الاحتلال التركي قرانا وبيوتنا، مع ذلك نحن لن نتخلى عن مقاومتنا".

وأضافت ريحانة "نحن مصرون على التمسّك بالطريق الذي رسمه لنا شهداؤنا، وسائرات على خطاهم حتى تحقيق هدفنا وهو تحرير عفرين من الاحتلال التركي ومرتزقته".

تلاها قراءة وثيقة الشهيد خليل من قبل عضوة لجنة التدريب والتعليم للمجتمع الديمقراطي، روكن بازيكو، وسلمت لذويه.

وانتهت مراسم العزاء بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الأهالي في شيراوا ومقاطعة الشهباء.

(ل ش)