خلال محاضرة.. ميلاد القائد أوجلان يوم جديد

وحضر المحاضرة العشرات من أهالي الناحية، وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، إضافةً إلى أعضاء القوى العسكرية.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت استذكارًا لشهداء الإنسانية، ومن ثم تحدّثت الإدارية في مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة سوزدار عفرين وباركت على القائد عبدالله أوجلان ميلاده، وعلى المناضلين في السجون وأُسر الشهداء.

وأضافت: "ميلاد القائد هو يوم جديد للبشرية، ويوم جديد لبناء العالم والتاريخ"، وأشارت إلى أنهنّ كل يوم يعشن مع القائد عبر كتبه ومجلّداته وتحليلاته التي كتبها من أجل كافّة الشعوب.

وقالت: "القائد عبدالله أوجلان نشأ في جغرافية مزوبوتاميا الغنيّة بثرواتها الباطنية والسطحية، وتاريخها الحضاري والدّيني عبر آلاف السنين، حيث بحث فيها وجمعها لنا في كتبه".

ونوّهت أنّ مسألة المرأة شغلت القائد منذ صغره عندما قاموا بتزويج شقيقته ومنع صديقته أليف من اللعب معه لتزويجها، ما شكّل لدى القائد العديد من التساؤلات التي كانت محضّ جدل بالنسبة له.

وقالت سوزدار إنّ "الثورة الأولى للقائد كانت مع شقيقه وخروجه من المنزل ودخوله إلى المدرسة".

وتابعت: "عندما دخل القائد السجن لأوّل مرّة علم أنّ كردستان تحت الظلم والاستبداد، بهذا بدأ القائد مسيرته لتحرير كردستان، وعند خروجه التقى مع عدد من الأشخاص كان أحدهم كمال بير، حيث شكّلا مجموعات بمشاركة المرأة".

وبيّنت سوزدار عفرين أنّ المجتمع دون مشاركة فعّالة للمرأة يبقى مشلولًا، لذا أولى القائد أهميّة كبيرة للمرأة في فكره ومجلّداته.

وذكرت فترات دخول القائد إلى روج آفا كردستان، وقالت إنّ ذلك كانت خطوة مهمة والبذرة الأولى التي زرعت ثورة روج آفا والإدارة الذاتية.

وقالت: "ثورة روج آفا لم تبدأ عام 2012 إنّما عند ظهور فكر القائد عبدالله أوجلان، لذا يجب حماية هذه المكتسبات وتطويرها أكثر فأكثر".

في ختام حديثها بينّت سوزدار عفرين أنّه يجب رفع وتيرة النضال والمقاومة في جميع أنحاء العالم لتحرير القائد من سجن إمرالي.

(ب ح/س و)

ANHA