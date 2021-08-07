خلال محاضرة في ديرك: قفزة 15 آب نقطة تحوّل في التاريخ الكردي

بمناسبة الذكرى السنوية لقفزة 15 آب التي أطلقت فيها الرصاصة الأولى ضد جيش الاحتلال التركي من قبل المناضل عكيد (معصوم قورقماز) عام 1984، عقد مؤتمر ستار في مركز دجلة للثقافة والفن التابع لناحية ديرك محاضرة حول تاريخ ونضال حركة التحرر الكردستانية ومشاركة المرأة ضمن صفوف الحركة منذ بدايته وحتى تاريخ اليوم.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ألقت عضوة مؤتمر ستار، هيزل أحمد، كلمة تطرقت من خلالها إلى تاريخ ونضال حركة التحرر الكردستاني، وأضافت "قفزة 15 آب كانت ثمرة جهود وفكر وفلسفة القائد آبو ومقاومة الرفاق في السجون كما تعتبر خطوة تحوّل بارزة في التاريخ الكردي".

وأشارت هيزل إلى "أن المرأة ناضلت وقاومت منذ بداية تأسيس الحركة ولم تتوقف لحظة عن نضالها ووالقيام بالمهام الملقاة على عاتقها رغم العادات والتقاليد التي فرضها المجتمع عليها".

وعن دور المرأة قالت "المطلوب من المرأة وخاصة التي قدمت تضحيات منذ بداية الثمانينات بتنظيم صفوفها وتلافي الأخطاء التي تحصل في مكان وجودها، عبر تصعيد نضالها في تنظيم المجتمع".

وبيّنت هيزل أن "تنظيم المجتمع يبدأ من الفرد، لذا على الجميع تنظيم عملهم والمهام الموكلة إليهم"، وتابعت "إن العدو يستخدم الحرب الخاصة عبر جميع الوسائل المتاحة له في التشهير بالحركة ومؤيديها للقضاء على مكتسبات الثورة ونسف ثقة الأهالي بالإدارة الذاتية".

هذا ودعت عضوة مؤتمر ستار في نهاية حديثها، الشعب إلى التكاتف ورفع وتيرة النضال في وجه الخيانة ومخططات المحتل التركي وأكدت أن "طريق الحرية لا يتحقق إلا بالنضال والمقاومة".

وفي نهاية المحاضرة عرض سينفزيون لتقييمات القائد عبدالله أوجلان حول تاريخ ونضال حركة الحرية.

(ع ع/ آ)

ANHA