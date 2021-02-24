خلال محاضرة عن 8 آذار: ثورة شمال وشرق سوريا انتصرت بعزيمة المرأة

ويصادف الـ 8 من آذار، اليوم العالمي للمرأة، واستذكارًا لهذا اليوم وتحت شعار "نضالنا ضمان ثورة المرأة" نظم مؤتمر ستار في ناحية زركان محاضرة عن ماهية 8 آذار.

وعُقدت المحاضرة التي حضرها العشرات من أهالي ناحية زركان وأعضاء وعضوات المؤسسات، في قاعة الاجتماعات في الناحية.

المحاضرة بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، بعدها تحدثت عضوة مؤتمر ستار، شهناز حاج محمد، عن الثامن من آذار وقالت: "الآلاف من النساء عام 1857 خرجنَ إلى ساحة نيويورك وطالبن بحقوقهن وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ورفع الظلم عنهن".

وأضافت: "على الرغم من المحاولات الكثيرة لإيقاف هذه التظاهرات، إلّا أنهن استمررن وقاومن من أجل حقوقهن".

وبيّنت شهناز محمد سبب الاحتفال بهذا اليوم بالقول: "هذا اليوم مهم جدًا لكافة النساء في العالم، لأنّه يوم النضال والمقاومة لجميع النساء ضد الظلم والعبودية".

وتطرقت إلى دور المرأة في شمال وشرق سوريا قائلةً: "الثورة انتصرت بنضال وعزيمة المرأة"، موضحة أنّ "المرأة لعبت دور أساسيًّا في كافة المجالات، وتمكنت من إحقاق حقوقها في شمال وشرق سوريا".

وطالبت شهناز محمد، في ختام حديثها جميع النساء برفع وتيرة النضال لضمان حقوقهن.

واختتمت المحاضرة بترديد الشعارات التي تدعو لحرية جميع النساء.

(آ ح/هـ ن)

ANHA