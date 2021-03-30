خلال محاضرات: ميلاد القائد ميلاد الإنسانية جمعاء

نظم مؤتمر ستار في نواحي مقاطعة قامشلو سلسلة من المحاضرات بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان، المصادف لـ 4 من نيسان، فيما نظم مركز الثقافة والفن في ناحية تل تمر ولجنة تعليم المجتمع الديمقراطي في حلب احتفاليتين منفصلتين خاصتين بالأطفال للمناسبة ذاتها.

ديرك

تحت شعار" ميلادك بزوغ فجر حرية الشعوب" نظم مؤتمر ستار محاضرة في مركز دجلة للثقافة والفن في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو.

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت، تلاها عرض سنفزيون يحكي حياة القائد عبد الله أوجلان بدء من طفولته مرورًا بمراحل دراسته وصولًا إلى نضاله وتأسيسه حركة التحرر الكردستانية.

ثمّ تحدّثت عضوة مركز جينولوجيا في ناحية ديرك، كلستان عثمان وقالت: "بدأ القائد حياته بالنضال والمقاومة، وانطلق من أرض طاهرة هي موطن الأنبياء". واعتبرته "هدية سماوية للشعب الكردي وجميع الشعوب التواقة إلى الحرية".

وبيّنت كلستان عثمان أنّ: "الملايين من الشّعوب المختلفة تسير على نهجه وفكره من كافّة أرجاء العالم، فالقائد دافع عن حقوق الشعوب منذ بداية حياته ونضاله لخدمة الشعوب عامة".

وأكدت أنّ "المؤامرة ضد القائد حاكتها الدول الرأسمالية، وتركيا هي أداة، لذلك يجب على كافة الأهالي أن يكونوا أصحاب موقف أمام هذه السياسات والمؤامرة، وأن يعرفوا جيدًا عدوهم من صاحبهم"، واختتمت قائلة: "دون مشاركة فعّالة للمرأة يبقى المجتمع مشلولًا، لذا أولى القائد أهمية كبيرة للمرأة".

جل آغا

في صالة المركز الثقافي في منطقة الإنعاش بناحية جل آغا اجتمع العشرات من أهالي ومكونات الناحية.

وألقت عضوة لجنة التدريب في مؤتمر ستار بناحية جل آغا، أماني الشيخ حسن، المحاضرة، التي عدّت "ميلاد القائد عبد الله أوجلان ميلادًا للإنسانية، لأنه امتلك من صغره فطرة إنسانية وأفكارًا تنادي بالديمقراطية".

أماني أكدت أن نساء شمال وشرق سوريا يقتدين بأفكار القائد أوجلان الذي له الفضل الكبير في تحريرهن من الذهنية السلطوية، وأنهن لن يقفن مكتوفات الأيدي حتى تحررنه من السجن والاحتفال بميلاده ووجوده".

وفي ختام المحاضرة عُرِضَ سنفزيون يحكي حياة القائد عبد الله أوجلان ومسيرته.

كركي لكي

فيما أُلقيت محاضرة ناحية كركي لكي في نقابة العمال ببلدة رميلان التابعة للناحية، من قبل عضوة مؤتمر ستار فاطمة أحمد، التي تحدثت عن نضال القائد عبد الله أوجلان.

وقالت: "لقد صنع تاريخًا مشرقًا للبشرية من خلال مقاومته وكفاحه لتحقيق الحرية والديمقراطية والإنسانية"، مؤكدة أن القائد "يرشدنا دومًا إلى ترسيخ فكر الأمة الديمقراطية ليتحقق التعايش المشترك والحرية وأخوة الشعوب بين المكونات. لذلك علينا أن نكون على قدر المسؤولية التي أوكلها إلينا لنجتاز الطريق نحو الحرية".

تل تمر

إلى ذلك نظم مركز الثقافة والفن في ناحية تل تمر احتفالية خاصة بالأطفال بمناسبة عيد نوروز وميلاد القائد عبدالله أوجلان، وذلك لإدخال البهجة إلى قلوبهم ورفع معنوياتهم.

الاحتفالية نُظمت في ساحة مركز الثقافة والفن التي زُينت بأعلام القوات العسكرية وصور القائد عبدالله أوجلان، وسط حضور العشرات من أطفال المدينة وذويهم.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إيقاد شعلة نوروز من قبل عدد من الأطفال، وهنأ عضو فرقة الخابور يزن الأحمد، الأطفال بالعيد.

وقال: "نحتفل اليوم بعيد نوروز الخاص بالأطفال، كما نهنأ أنفسنا وكافة الأطفال باقتراب ميلاد القائد عبدالله أوجلان الذي يصادف الـ 4 من شهر نيسان".

وبعد الكلمة بدأت الفرق الموسيقية والفرق الغنائية بتقديم عروضها الفنية، حيث شاركت كل من فرقة "بروسك للعزف على الآلات الموسيقية، وبراعم الخابور للمكون العربي وفرقة ورود كوردستان".

الإداري جوان دواد في مركز الثقافة والفن بالناحية قال لوكالتنا "جميعنا نعلم أن تل تمر تقع على خطوط الجبهة، وهناك هجمات مستمرة على المنطقة ما يزرع الخوف في نفوس أطفال المدينة، لذلك قررنا رفع معنوياتهم وإدخال البهجة لقلوبهم".

وأضاف "هدفنا الثاني من الحفلة هو تعريف أطفالنا بتاريخهم وما هو نوروز بالنسبة للشعب الكردي"، لتختتم الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية وسط معنويات كبيرة للأطفال الموجودين.

حلب

كما نظمت لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي بالتعاون مع مركز جميل هورو للثقافة والفن في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب اليوم احتفالية لطلبة مدرسة الشهيد قهرمان عفرين.

وحضر الاحتفالية التي أقيمت أمام المدرسة الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود عشرات الطلبة والمعلمين.

وزُيّن مكان الاحتفالية بصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حركة المجتمع الديمقراطي ولجنة تعليم المجتمع الديمقراطي.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، وباركت الإدارية في مدرسة الشهيد قهرمان عفرين، شيرين أحمد، ميلاد القائد عبد الله أوجلان المصادف ليوم 4 نيسان، على جميع الشعوب خاصةً الكردي.

وقالت "نحن الشعب الكردي في يوم ميلاد القائد أوجلان نزرع الأشجار"، متمنية أن يكون ميلاد هذا العام "ميلاد حرية قائدنا".

ثم قرأت طالبة الصف العاشر في مدرسة الشهيد قهرمان عفرين، أليسار شيخو، رسالة كتبتها بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان، بعثت فيها سلامًا إليه في سجنه.

ثم أهدى الطلبة أغنية باللغة الكردية للقائد بعنوان "ROJ BUNATE PIROZ BE SEROKE MIN" وتعني "مبارك ميلادك يا قائدي"، لتقدم بعدها فرقة كوليلكين عفرين التابعة لحركة الثقافة والفن عدد من الأغاني الثورية، عقد على إثرها الطلبة حلقات الدبكة.

الحسكة

في سياق متصل، نظم مؤتمر ستار في مخيم واشو كاني محاضرة ضمن سلسلة فعاليات بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان.

وحضر المحاضرة العشرات من مُهجري مخيم واشو كاني, وأعضاء المؤسسات المدنية.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم تحدثت العضوة في لجنة التدريب بمؤتمر ستار أمونة حمو وباركت ميلاد القائد على المناضلين وأسر الشهداء.

وأضافت أمونة حمو: ميلاد القائد هو ميلاد للبشرية، القائد نشأ في جغرافية غنية بثرواتها الباطنية وتاريخها الحضاري.

ونوهت أمونة أن مسألة المرأة شغلت فكر القائد منذ صغره وخاصة عند تزويج شقيقته ومنع صديقته أليف من اللعب معه لتزويجها، مما شكل لديه تناقضات وتساؤلات كانت محض جدل بالنسبة إليه.

وأكدت أن فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان رسمت للمرأة طريق الحرية والكرامة، وأنهن كنساء سيرفعن من وتيرة نضالهن حتى تحقيق مشروع الأمة الديمقراطية.

وقالت أمونة حمو في نهاية حديثها بأنه على جميع مكونات شمال وشرق سوريا رفع وتيرة نضالهم ومقاومتهم حتى تحقيق حرية القائد.

كوباني

وعقد مؤتمر ستار في إقليم الفرات اجتماعاً في قرية بندر التابعة لناحية القناية غرب مدينة كوباني بمناسبة اقتراب يوم ميلاد القائد أوجلان، المصادف 4 نيسان.

وحضر الاجتماع العشرات من أهالي الناحية وأعضاء المؤسسات المدنية.

الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة صمت، ثمّ ألقت العضوة في منسقية مؤتمر ستار بإقليم الفرات ماجدة حسّون كلمة قالت فيها: "ميلاد القائد اقترب ويتوجّب علينا العمل أكثر لإنهاء العزلة المفروضة عليه".

وأشارت ماجدة: "رغم العزلة المفروضة على القائد أوجلان إلّا أنّه مازال يقاوم في سجنه، ويحاول قدر المستطاع إيصال أفكار جديدة لشعب المنطقة، فوجود القائد هو وجودنا، بفضل فلسفته وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، لذلك يتوجّب علينا المقاومة حتّى تحرير القائد".

ثم تمّ عرض سنفزيون عن حياة القائد عبد لله أوجلان.

ANHA