بتوجيه من الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة، أطلقت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في الطبقة مبادرة "إفطار صائم"، والتي تهدف إلى توزيع سلال غذائية على العوائل المحتاجة في أحياء مدينة الطبقة، حيث يوزع القائمون على المبادرة ما بين 10 إلى 15 سلة غذائية بشكلٍ يومي.

نائب لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل، محمود الشامي، قال: "نستهدف في هذه المبادرة الأُسر المحتاجة، حيث نُوزّع السلال الغذائية التي تحتوي على بعض احتياجات الأسر في شهر رمضان، وفق إمكانات وقدرات اللجنة".

وأضاف: "من المقرر توزيع 450 سلة غذائية تحتوي على مادة الطحين والسكر والزيت والرز والعدس والبرغل، خلال شهر رمضان، حيث ستوزع بشكلٍ يومي على أكثر من 10 أسر".

وأشار إلى أن "عدد السلال الموزعة منذ بداية شهر رمضان بلغ أكثر من 70 سلة غذائية".

ويذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في الطبقة أطلقت مبادرة "إفطار صائم" العام الماضي أيضاً.

(ع ص/خ)

ANHA