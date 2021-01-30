خلال معرض رسوماتهم.. الأطفال يبرزون مقاومة عفرين في وجه المحتل

وأقام مركز جميل هورو للثقافة والفن، اليوم السبت، معرضًا لرسومات الأطفال بمشاركة 200 لوحة رسمها أكثر من 50 طفلًا، وذلك في صالة المركز الكائنة في حي الشيخ مقصود بحلب.

وصورت بعض لوحات المعرض آثار عفرين التي نُهبت على يد الاحتلال التركي، أما بعضها الآخر فجسّدت مراد الأطفال في العودة، في حين أن البعض الثالث حملت في مضمونها بعض الصور المؤثرة من المقاومة كصورة المسنّ المصاب الذي يحمل في كتفه حفيده بعد استهداف بيتهم الواقع في بلدة تل رفعت بالصواريخ من قبل الاحتلال التركي.

كما تخلل المعرض تقديم فرقة أزهار عفرين لعدد من المقطوعات الموسيقية والغنائية حول حق حماية الأطفال من عمليات القصف والتهجير، إضافة إلى وجوب الاتحاد لتحرير المناطق المحتلة.

إحدى عضوات اللجنة المشرفة على المعرض، بهارين سينو، نوهت خلال حديثها لوكالتنا، إلى أن تحضيرات هذا المعرض بدأت من الصفر، من خلال تعليم المشاركين أسس الرسم وأنواعه، إلى حين تحصيل هذه اللوحات التي تترجم أحاسيسهم.

وعن هدف المعرض، قالت بهارين إن الأهداف عديدة، منها تسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبت في مقاطعة عفرين إبان الاحتلال التركي، إلى جانب بلورة أحاسيس الأطفال عبر موهبة الرسم التي صقلت بجهود أساتذة الرسم في مركز جميل هورو للثقافة والفن.

من جانبها الطالبة نور عليوي، البالغة من العمر (17عامًا)، أشارت خلال حديثها لوكالتنا، إلى أنها شاركت بأربعة لوحات في المعرض المقام، مبينة أن لوحاتها تشير إلى إحلال السلام وتحرر المرأة وحلم عودة المُهجّرين.

وتابعت نور حديثها بالقول: "رأيت صور المسنين والأطفال ممن أصيبوا بالقصف التركي على تل رفعت، تأثرت بهم كثيرًا فخطرت لي فكرة ترجمة أحاسيسي عبر هذه اللوحات، والمعرض أتاح لنا عرضها".

ومن المقرر أن ينتهي المعرض اليوم الساعة 4 عصرًا، في حين أنه افتتح أبوابه في الساعة 12 من ظهر اليوم.

وكانت دولة الاحتلال التركي، قد شنت في الـ 20 من كانون الثاني/ يناير عام 2018، هجومًا مباغتًا على عفرين، أسفر عن احتلال المدينة بعد 58 يومًا، من المقاومة المستميتة في الـ 18 آذار/ مارس من العام ذاته.

(س ر)

ANHA