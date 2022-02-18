خلال كونفرانس مجلس عوائل الشهداء: الإدارة الذاتية هي الضمان الوحيد للشعوب التواقة للحريةَ

انطلقت صباح اليوم الجمعة، أعمال الكونفرانس الخامس لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، بحضور 337 مندوباً ومندوبة، وذلك في مركز آرام تيكران للثقافة والفن ببلدة رميلان

بدأ الكونفرانس الذي يعقد تحت شعار "بحرب الشعوب الثورية سنهزم الاحتلال وفاشية الدولة التركية"، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح لشهداء، وكلمة ترحيبية ألقاها عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، آلدار خليل، تلاه عرض سنفزيون، تناول تقييمات القائد أوجلان عن المسؤوليات المنوطة بذوي الشهداء.

بدوره، بارك الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، انعقاد الكونفرانس الخامس لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، وقال "ليكن هذا العام، عام تحرير القائد أوجلان وتحرير كامل المناطق المحتلة من قبل الدولة التركية ومرتزقتها ".

حول الواجبات الملقاة على كاهل شعب شمال وشرق سوريا، بيّن يونس "المطلوب من شعوب المنطقة توحيد الصفوف وتصعيد النضال للوقوف ضد جميع المؤامرات التي تحاك ضد مناطق الإدارة الذاتية"، لافتاً إلى أن التفاف الشعب حول قوات سوريا الديمقراطية كان سبباً رئيساً لإفشال مخططات الدول المتآمرة ضد المنطقة والمتمثلة بهجمات مرتزقة داعش على سجن الصناعة في مدينة الحسكة.

فيما أكدت عضوة منسقية مؤتمر ستار، وليدة بوطي، أن وحدة المكونات التي تحققت بدماء الشهداء أفشلت المؤامرات والمخططات التي حكيت ضد أخوة الشعوب والعيش المشترك الذي دعا إليه القائد أوجلان".

وشددت وليدة بوطي على "أن الإدارة الذاتية هي الضمان الوحيد للشعوب التواقة إلى الحرية، بقيادة المرأة الحرة والشبيبة الثورية وعوائل الشهداء، وأن تضحيات مكونات المنطقة كانت سبباً لنجاح الإدارة الذاتية والتي تعتبر تجربة فريدة من نوعها في الشرق الأوسط".

بدورها باركت القيادية في قوات سوريا الديمقراطية، هيفاء محمد، انعقاد كونفرانس عوائل الشهداء، وجددت العهد على مواصلة المقاومة ضد مخططات الفاشية التركية، وقالت: "الدفاع عن الشعب هو أهم واجباتنا".

بدوره سلّط عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، عبد الغني أوسو، الضوء على المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد أوجلان، وبيّن أن الهدف الرئيس كان القضاء على الشعوب التواقة إلى الحرية في شخص القائد أوجلان.

مشيراً إلى مدى ارتباط والتفاف شعب شمال وشرق سوريا حول قواتهم العسكرية، وقال: "إن التفاف شعوب ومكونات المنطقة حول قوات سوريا الديمقراطية في حملة مطرقة الشعوب هو خير دليل على مدى ارتباط شعب المنطقة بقواته العسكرية".

(آ)

ANHA